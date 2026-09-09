Cae presunto guerrillero del ELN en Aguachica, Cesar: el presidente De La Espriella entregó detalles de la captura

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X sobre la captura de un presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN que delinquía en el sur del departamento del Cesar.

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“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, capturó en flagrancia en Aguachica, Cesar, a Fabián Yesid Contreras Contreras, presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN”, dijo el jefe de Estado.

De acuerdo con el presidente De La Espriella, en medio de esta operación conjunta entre la Policía y el Ejército fueron incautadas 4.950 municiones: 1.900 calibre .50 y 3.050 calibre 5,56 mm, además de dos banderas del ELN, un vehículo y un celular.

Fueron varias semanas de investigación por parte de las agencias de inteligencia del Estado colombiano, lo que les permitió esta captura.

“El capturado estaría encargado de recibir, almacenar, custodiar y transportar material de guerra destinado a componentes armados con incidencia en Aguachica, La Gloria, Río de Oro y la región del Catatumbo”, agregó el presidente.

El mandatario de los colombianos fue claro en precisar que la Fuerza Pública se encuentra trabajando con una directriz clara y es capturar o dar de baja a los criminales que estén causando terror en las diferentes regiones de Colombia.

“Estamos cortando las rutas de abastecimiento del terrorismo. Cada munición que incautamos es capacidad criminal que le quitamos al ELN y vidas que protegemos. He dado la orden a nuestra Fuerza Pública de seguir la ruta de estas armas y municiones: establecer su origen, identificar toda la red logística y capturar a quienes financian, transportan y reciben este material de guerra”, finalizó De La Espriella.

Y es que este no ha sido el único golpe a esta guerrilla, pues hace unos días, el Ejército Nacional capturó a cuatro integrantes del frente Camilo Torres Restrepo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de El Paso, del departamento del Cesar.

Guerrilleros del ELN. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la noticia y aseguró que las cuatro personas capturadas están señaladas de participar en la acción terrorista del pasado 27 de agosto en la línea férrea, la cual afectó un tren de la empresa Drummond.

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De La Espriella también resaltó, a través de un mensaje en sus redes sociales, que durante el operativo adelantado por el Ejército Nacional se incautaron cinco armas largas, un arma corta y bastante munición.

“Así como ellos han atentado contra el Cesar y han pretendido sembrar terror entre su gente, nosotros vamos por todos ellos. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”, señaló el presidente de Colombia.