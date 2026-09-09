A comediante Gabriel Murillo le cierran las puertas en Huila por sus chistes misóginos: persona no grata en Pitalito y trabas para su presentación en Neiva

Los chistes de mal gusto contra las mujeres y las difíciles condiciones que enfrentan algunas poblaciones colombianas le están pasando factura al comediante bogotano Gabriel Murillo.

El humorista fue declarado persona no grata por el alcalde de Pitalito, Yider Luna, y la gestora social de Huila, Ángela Parra Fajardo, le exigió rectificar las fuertes palabras pronunciadas contra las mujeres de ese departamento, las candidatas del Reinado Nacional del Bambuco, además de presentar excusas públicas por lo ocurrido y no volver a publicar contenido similar.

El rechazo huilense fue provocado inicialmente por el contenido que Murillo publicó para promocionar una de sus presentaciones en Pitalito, la cual estaba fijada para este jueves, 10 de septiembre.

Para hablar de esa población, dijo que su nombre viene del quechua que significa tierra de motos sin papeles, y aseguró que en esa tierra a los traquetos les dicen brujos.

Gabriel Murillo, segundo eliminado de MasterChef Celebrity Foto: Foto: Captura de pantalla / Canal RCN

También lanzó un fuerte señalamiento contra las mujeres ibaguereñas.

Lo dicho por Murillo fue rechazado inmediatamente por el alcalde de Pitalito, quien dijo: “Nuestras mujeres merecen respeto, Pitalito merece respeto, bienvenidos la crítica, el periodismo, la investigación, pero con argumentos, pero no vamos a permitir que llegue un personaje con ganas de llenar sus bolsillos vendiendo boletas y hablar mal de nuestro municipio”.

El mandatario fue más allá y manifestó: “lo declaramos persona no grata en el Valle de Laboyos, y la dirección que se ha dado a Jurídica es para que no se alquilen escenarios públicos para este tipo de eventos, por eso le pedí al equipo jurídico que regrese el dinero del auditorio si lo habían cancelado”.

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Y le pidió, mencionar en sus presentaciones las cosas buenas de Pitalito. “¿Por qué no habla mejor que Pitalito es la capital mundial del café de especialidad y estamos lanzando Expocafé, recordemos que el año pasado subastamos café en 7 millones la libra”.

El otro contenido de Murillo que fue cuestionado en el Huila es el que generó para promocionar su presentación de este viernes, 11 de septiembre, en la capital, Neiva.

“Tres datos sobre Neiva: en el desierto de la Tatacoa hay menos huecos que en su área metropolitana”, dijo el humorista.

La frase la cerró con una ataque a las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco y al gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera.

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Su esposa, la gestora social de Huila, Ángela Parra Fajardo, defendió de inmediato a las candidatas al reinado y le exigió respeto.

“Como gestora social del Huila, rechazo firmemente las expresiones utilizadas en ese video contra nuestras reinas y contra una celebración que representa la identidad de todo un pueblo, la crítica puede expresarse con argumentos, solicito al autor retirar las expresiones degradantes, rectificar las afirmaciones falsas que haya divulgado y ofrecer disculpas públicas a las mujeres afectadas y al pueblo huilense, también le pedimos abstenerse de reproducir o promover nuevos contenidos que alimenten la violencia cibernética; defender a nuestras mujeres es dejar claro que la dignidad de ellas no puede utilizarse para conseguir reproducciones, generar polémica o provocar aplausos”, dijo por medio de un video en Facebook.

Fotografo: Juan Pablo Gómez R. Publicaciones Semana. Ubicación: Departamento: Huila Municipio: Pitalito En la foto: EL CORAZON DE COLOMBIA ESPECIAL HUILA TOLIMA Foto: Juan Pablo Gomez

Además, manifestó que “en el Huila respetamos la libertad de expresión, la crítica y el humor, pero ninguna de estas libertades puede utilizarse como excusa para humillar a las mujeres, sexualizar su participación o atacarlas con expresiones vulgares y discriminatorias. Las candidatas del Festival del Bambuco son mujeres con historias, familias, sueños y dignidad, participan para representar con orgullo la cultura de sus territorios, no para convertirse en el objeto de burlas sexistas ni de agresiones en las redes sociales”.

Y calificó este tipo de publicaciones como violencia contra las mujeres en espacios digitales, los cuales deben frenarse.

“La violencia contra las mujeres también ocurre en los espacios digitales, una publicación ofensiva puede reproducirse miles de veces, provocar nuevos ataques y causar daños que van más allá de una pantalla. La violencia cibernética no es menos grave por ocurrir en internet, también degrada, intimida, estigmatiza y vulnera el buen nombre de quienes la padecen”, señaló.

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Por último, recordó que han adelantado campañas contra este fenómeno. “Precisamente para prevenir y rechazar estas conductas, venimos adelantando la campaña Huila grande baila sanjuanero, sin miedo ni violencias, esta iniciativa promueve un buen festival, seguro y respetuoso en el que las mujeres pueden participar, bailar y representar sus tradiciones sin ser víctimas de acoso, discriminación, humillaciones o cualquier forma de violencia, incluida la violencia cibernética”.

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento del humorista, recordado por algunos por otro mal chiste sobre Frutiño.