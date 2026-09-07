Tolima arde: tres incendios forestales mantienen en alerta a San Luis, Natagaima y Cunday

Las autoridades tienen desplegados equipos terrestres y apoyo aéreo para contener las llamas, mientras en uno de los municipios las condiciones del terreno obligaron a tomar decisiones especiales desde el Puesto de Mando Unificado.

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El Tolima enfrenta una nueva jornada complicada por los incendios forestales. A esta hora, tres emergencias permanecen activas en los municipios de San Luis, Natagaima y Cunday, donde organismos de gestión del riesgo trabajan para contener las llamas.

La situación mantiene desplegado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en diferentes puntos del departamento, con labores de atención tanto por tierra como desde el aire.

Uno de los frentes se encuentra en el corregimiento de Payandé, en San Luis, donde los equipos adelantan trabajos de control con personal en tierra y apoyo aéreo de la Policía Nacional.

En este punto, las labores buscan contener el avance del incendio y evitar que las llamas continúen afectando la cobertura vegetal.

Pero el panorama tiene otro frente que ha requerido un despliegue similar.

Un incendio que se inició en Coyaima terminó extendiéndose hacia Natagaima, donde actualmente también se adelantan labores de atención. En esta emergencia participan equipos terrestres y se cuenta igualmente con apoyo aéreo de la Policía Nacional.

El tercer incendio activo se encuentra en Cunday, donde las condiciones del terreno han complicado las labores de atención.

Ante esta situación, el Puesto de Mando Unificado (PMU) ha tenido que tomar decisiones estratégicas para definir la manera de enfrentar la emergencia y coordinar las acciones de los diferentes organismos que permanecen desplegados en la zona.

Las autoridades mantienen labores de atención en los incendios forestales registrados en Suárez, Carmen de Apicalá, Chaparral y Cunday, donde el frente alcanza una longitud de siete kilómetros. Foto: Semana-Alejandro Acosta/ X @ROCHIGALEANO

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Marcela Lozano, informó sobre el estado de las emergencias y destacó el despliegue de las entidades que hacen parte del sistema de gestión del riesgo.

Por ahora, los esfuerzos están concentrados en los tres puntos donde las llamas permanecen activas.

La atención combina el trabajo de los equipos que se encuentran directamente en las zonas afectadas con el apoyo aéreo disponible para facilitar las labores de control, especialmente en sectores donde el acceso por tierra resulta más complejo.

El caso de Natagaima también mantiene especial atención debido a que el incendio que actualmente afecta al municipio se originó en Coyaima antes de extenderse hacia este territorio.

Mientras tanto, en Cunday las condiciones del terreno siguen siendo uno de los principales retos para los organismos de respuesta, razón por la cual el PMU mantiene la coordinación de las operaciones.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los tres incendios y mantienen el despliegue de recursos para atender las emergencias.

La prioridad es lograr que las llamas sean controladas y evitar que las condiciones actuales permitan que los incendios continúen extendiéndose a otras zonas del Tolima.