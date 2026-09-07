En Chocó: Grupo Argos y Nicky Jam entregan la primera casa a afectados por el terremoto

El sismo, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, golpeó con especial fuerza a Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El balance del Gobierno Nacional llegó a más de 464.000 personas afectadas y dejó una enorme cantidad de daños materiales, especialmente en viviendas.

Así son las casas que buscan devolverles un hogar a las familias cafeteras afectadas por el terremoto

En Chocó, el impacto tuvo además un componente especialmente delicado. Buena parte de las viviendas enfrentaba condiciones de vulnerabilidad constructiva asociadas a las dificultades sociales y económicas que históricamente ha afrontado el departamento.

Por eso, semanas después del terremoto, el Grupo Argos, en articulación con el artista Nicky Jam, presentó un modelo de 1000 viviendas de construcción rápida y sismorresistente para familias damnificadas.

Y la primera ya está en pie.

La vivienda fue entregada este lunes 7 de septiembre en el barrio Medrano, en Quibdó, uno de los sectores afectados por el terremoto. La primera beneficiaria fue precisamente Julia Asprilla, quien ahora podrá volver a tener un techo después de perder el suyo durante el movimiento telúrico.

Julia todavía tiene presente el momento en que el terremoto de magnitud 7,4 sacudió al Chocó. El movimiento telúrico del pasado 10 de agosto terminó destruyendo su vivienda, pero antes de que llegara el desastre ocurrió algo que ella difícilmente olvidará: su mascota se puso en estado de alerta y terminó ayudándola a ponerse a salvo.

Panorámica del Chocó luego del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: SEMANA

Pero hay un detalle que hace particular su historia: la vivienda que perdió en cuestión de segundos fue reemplazada por una nueva que tardó apenas seis días en construirse.

Para levantarla, el Ejército Nacional desplegó un batallón que trabajó mediante turnos alternados con el objetivo de mantener las labores sin interrupciones. La construcción, además, tuvo que enfrentarse a uno de los problemas habituales de la región: las condiciones climáticas.

Las lluvias aparecieron todos los días alrededor de las cinco de la tarde, pero los trabajos continuaron hasta completar la primera casa del proyecto.

La vivienda de Julia tiene tres habitaciones y 66 metros cuadrados cubiertos y será habitada por cinco personas. Cuenta también con baño, cocina-comedor y espacios exteriores protegidos por amplios aleros.

El diseño busca responder a las condiciones particulares del Chocó. Las casas se elevan para reducir el impacto de la humedad y las lluvias, favorecen la ventilación natural y buscan disminuir la intervención sobre el paisaje.

El proyecto contempla prototipos de dos y tres habitaciones y tiene como meta entregar 1000 viviendas a familias afectadas por el terremoto.

La primera ya dejó de ser un proyecto sobre el papel. Para Julia, significa algo bastante más concreto: después de perder su vivienda durante el sismo, volvió a tener un lugar donde vivir.