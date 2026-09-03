¿Cuál es la situación de los desaparecidos en Colombia tras el terremoto? Las cifras muestran algo de alivio

El reporte con corte a este jueves revela que la emergencia ha golpeado aproximadamente a 498 municipios de los 16 departamentos afectados.

La destrucción también alcanzó hospitales, colegios, vías, puentes y acueductos.

Duro temblor de más de 4 grados sacudió a Colombia la madrugada de este 3 de septiembre: se confirmó magnitud y epicentro

El terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto sigue generando consecuencias difíciles de evaluar.

El nuevo balance, entregado por la UNGRD, de la emergencia contabiliza 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y 466.606 afectadas.

Los datos corresponden a la actualización con corte a las 6:30 de la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026, relacionada con el sismo de 7,4 Mw registrado en San José del Palmar, Chocó.

Detrás de cada número hay una emergencia que va más allá del lugar donde ocurrió el terremoto.

De acuerdo con el reporte, 16 departamentos y 498 municipios han resultado afectados. En total, hay 293.743 familias incluidas dentro del balance oficial.

La vivienda concentra una de las cifras que mejor permite dimensionar el impacto de la tragedia. Hasta ahora se contabilizan 201.010 viviendas averiadas y otras 36.336 completamente destruidas.

Terremoto en Trujillo. Foto: Gobernación del Valle

Los daños no se quedan solo en las casas

El reporte registra 5.889 edificios averiados y 709 edificios colapsados, una cifra que refleja el golpe sufrido por diferentes estructuras durante la emergencia.

En materia de servicios esenciales, el panorama tampoco resulta menor. Un total de 400 centros de salud figuran entre las infraestructuras afectadas, al igual que 4.292 centros educativos y 5.600 centros comunitarios.

Es decir, el terremoto no solamente dejó familias con viviendas afectadas, sino que también comprometió espacios fundamentales para la atención, la educación y la vida cotidiana de las comunidades.

Según el nuevo balance, 468 vías presentan afectaciones, mientras que cinco aeropuertos aparecen dentro del registro. A esto se suman 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados.

Sigue la búsqueda de desaparecidos. Foto: Policía de Cali

Las cifras también incluyen a los animales afectados por la emergencia. El reporte contabiliza 3.023 animales afectados, de los cuales 2.976 han sido rescatados.

Mientras tanto, la cifra de personas fallecidas llegó a 331 y, aunque otras 122 continúan reportadas como desaparecidas, se evidencia una reducción de 14 casos contabilizados desde el día de ayer.

Los equipos de emergencia también han registrado 364 personas rescatadas.

El nuevo balance muestra la magnitud de una emergencia que sigue teniendo efectos semanas después del sismo. Aunque el movimiento fue el 10 de agosto, los informes sobre daños y personas afectadas aún se están actualizando a medida que continúan las verificaciones en los lugares.