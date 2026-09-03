¿Qué es el comparendo D12? La sanción que conductores de plataforma quieren eliminar en la reforma del Código Nacional de Tránsito

Ante el anuncio del Gobierno nacional del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de preparar una reforma integral al Código Nacional de Tránsito con el objetivo de modificar varios aspectos en materia de multas, empresas de plataformas de transporte hacen un llamado para que dentro de los debates se busque eliminar un determinado comparendo que afecta a cientos de usuarios.

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Se trata de nada más ni nada menos que del comparendo D12, el cual, según lo establecido en la Ley 769 de 2002, se encarga de imponer una sanción a un conductor en el caso de “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”.

Dentro de esta sanción, el vehículo recibe una inmovilización acorde a las veces que haya sido detenido realizando esta acción. Si es la primera vez, el coche retenido durante cinco días; por segunda vez, veinte días; y por tercera vez, cuarenta días.

En otras palabras, el comparendo D12 es aplicado por los agentes de tránsito cuando creen que el coche matriculado para servicio particular estaba siendo usado con el propósito de transportar pasajeros a cambio de una ganancia económica, sin haber tenido previamente una habilitación que le permitiera hacer uso de servicio público.

De acuerdo con Alianza In, empresa de aplicaciones e innovación de Colombia, este comparendo trae consigo varias afectaciones al derecho al trabajo de cientos de miles de conductores que se encuentran vinculados con estas plataformas de movilidad.

En palabras del presidente ejecutivo de la organización, José Daniel López, lo ideal para evitar estas problemáticas es eliminar el comparendo D12 a través de la reforma planteada por el Gobierno Nacional, solucionando una sanción que se encarga de exponer a multas a cientos de conductores.

“La mejor reforma al Código Nacional de Tránsito es eliminar de una vez el comparendo D12, por el que cientos de miles de colombianos que trabajan como conductores a través de plataformas no pueden trabajar tranquilos”, comentó.

Acorde a los registros presentados por López, aquellas multas que reciben los conductores de plataforma incrementan hoy en día a $1′266.000, dentro de los cuales se añaden los costos por la inmovilización del coche durante un lapso de cinco días, los cuales, acorde al presidente ejecutivo de Alianza In, serían de $677.900.

Empresas de plataformas de movilidad solicitaron revisar las sanciones que actualmente recaen sobre conductores que utilizan sus vehículos para prestar este tipo de servicios. Foto: Jorge Orozco

Ya acorde al número de días al que vaya incrementando, más infracciones del comparendo D12 se estarán acumulando; por el dirigente López, considera que el uso de estas aplicaciones no debería extenderse como una actividad ilegal por sí misma.

Su pensamiento está basado en la existencia de un vacío regulatorio y de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ante esta modalidad de trabajo.

“Un comparendo D12 es el que le ponen a un conductor que supuestamente no está cumpliendo los requisitos para prestar un servicio, pese a que hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Cundinamarca, que dicen que ahí hay un derecho humano, pero que también hay un vacío regulatorio, no una ilegalidad”, afirmó.

La propuesta por parte de López ha tenido el respaldo por parte del representante a la Cámara, Daniel Briceño, quien recordó que durante su tiempo en el Concejo de Bogotá estuvo involucrado en varias iniciativas para limitar la aplicación del comparendo D12 a aquellos usuarios que usan aplicaciones de movilidad.

“Así mismo me sumo a eliminar el comparendo de D12 en todo el país. Trabajar en Uber, DIDI, Cabify, Indrive y otras NO ES UN DELITO”, comentó.