Revelan la razón por la que este 2026 sería histórico en ventas de carros en Colombia

El sector automotor colombiano atraviesa una de sus mejores rachas históricas. Las proyecciones de la industria apuntan a cerrar el año con aproximadamente 330.000 unidades comercializadas, superando marcas históricas del mercado.

El carro eléctrico que dominó el mercado por sexto mes consecutivo: vendió casi el doble que el segundo y ya suma 12.000 en 2026

En el año 2014, el gremio registró su pico histórico absoluto en materia de comercialización de vehículos. En ese entonces, el sector fue impulsado por condiciones crediticias favorables, bajas tasas de interés y una tasa de cambio que mantenía los precios competitivos.

Este contexto propició que el mercado nacional alcanzara la cifra récord de 328.526 unidades vendidas. Durante doce años, ese techo pareció inalcanzable para la industria automotriz en Colombia, consolidándose como la referencia dorada frente a la cual se medían los ciclos económicos del país.

Consolidado de la Andi y Fenalco sobre la venta de carros en Colombia. Foto: Getty Images

Así, las cifras presentadas hasta el momento por la Andi y Fenalco ilusionan al gremio para este 2026. Su más reciente balance indica que en los primeros ocho meses de 2026 se registraron 213.377 vehículos nuevos, lo que representa un espectacular crecimiento acumulado del 42,1 % frente a las 150.163 unidades del mismo periodo de 2025.

Esto invita a que algunos expertos proyecten unos 330.000 carros matriculados para fin de año, consolidando uno de los años más importantes del sector.

La razón principal del buen momento

Expertos y gremios señalan que el principal motor tras esta disparada es la demanda represada combinada con la renovación masiva de flota. Tras varios años de cautela por tasas e incertidumbre, miles de colombianos decidieron concretar en 2026 la compra o el cambio de sus vehículos.

A esta aceleración del consumo se suman factores clave reportados por la Andi y Fenalco a corte de agosto de 2026:

Crecimiento acumulado récord: Entre enero y agosto se matricularon 213.377 vehículos nuevos en el RUNT, lo que representa un repunte del 42,1 % frente al mismo periodo de 2025.

Entre enero y agosto se matricularon 213.377 vehículos nuevos en el RUNT, lo que representa un repunte del 42,1 % frente al mismo periodo de 2025. Explosión de híbridos y eléctricos: Casi la mitad de la dinámica responde a tecnologías limpias. Las matrículas de carros eléctricos crecieron un 222,5 % acumulado (33.889 unidades) y los híbridos aumentaron un 61 % (63.210 unidades).

Casi la mitad de la dinámica responde a tecnologías limpias. Las matrículas de carros eléctricos crecieron un 222,5 % acumulado (33.889 unidades) y los híbridos aumentaron un 61 % (63.210 unidades). Auge de SUV y movilidad ejecutiva: Las utilitarias (SUV) representan el segmento preferido de los colombianos con 131.119 unidades registradas en el año (subiendo 53,7 %), mientras que modelos eléctricos clave como el Tesla Model Y o híbridos como el Renault Duster lideran la intención de compra.

Las utilitarias (SUV) representan el segmento preferido de los colombianos con 131.119 unidades registradas en el año (subiendo 53,7 %), mientras que modelos eléctricos clave como el Tesla Model Y o híbridos como el Renault Duster lideran la intención de compra. Dinamismo en Bogotá y principales regiones: La capital del país encabeza la movilización de ventas con un crecimiento anual del 88,5 % (61.002 unidades matricularas), impulsada además por las exenciones tributarias y facilidades de transporte que otorgan las tecnologías sostenibles.