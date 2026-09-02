De China para el mundo: la tecnología de 1.000 V que promete cargar carros eléctricos en 5 minutos

El impacto de los carros eléctricos sigue incrementando, en donde cada vez compañías y organizaciones buscan nuevos métodos para innovar esta clase de vehículos.

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Es por ello que Geely Holding Group, conglomerado chino propietario de varias marcas como Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Polestar y Lotus, está desarrollando una nueva arquitectura eléctrica de 1.000 voltios (V) que busca reducir considerablemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos.

La meta de la entidad es superar la actual referencia del mercado, que consiste en cargar una batería de automóvil del 10 % al 80 % en un lapso de 5 minutos y 32 segundos.

La nueva tecnología se encuentra en estos momentos en su fase de preparación. No obstante, el anuncio de esta arquitectura llega luego de que Geely empezara a aplicar sistemas de 800 voltios dentro de los modelos más recientes de su portafolio, además de la construcción de una red de cargadores de hasta 1.500 kW.

La arquitectura de 1.000 voltios de Geely estaría orientada a mejorar la eficiencia durante el proceso de carga. Foto: Getty Images

No obstante, cabe aclarar que Geely no es la empresa pionera en la carrera por la carga ultrarrápida de coches eléctricos, ya que la marca BYD ya ha estado empleando la tecnología de 1.000 V en vehículos de serie.

Esto es gracias a la plataforma Super e-Platform, la cual fue presentada en 2025 y se encarga de ofrecer una recarga en tan solo cinco minutos capaz de ofrecer 400 km de autonomía.

¿Cómo operaría la tecnología de Geely?

La nueva arquitectura eléctrica por parte de Geely no se encontrará limitada a la batería, ya que se busca hacer uso de componentes de alto voltaje en múltiples partes del sistema para poder brindar una mayor eficiencia y al mismo tiempo hacer mejor uso de las potencias cuando se encuentra recargando.

Geeley ya hace uso de sistemas de 800 V en algunos de sus coches, lo que significa que la nueva meta de la marca es aplicar ahora 1000 V para poder acelerar la recarga de los vehículos eléctricos.

La nueva tecnología de Geely busca superar los actuales tiempos de referencia en la carga rápida de vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

La marca china ya ha demostrado anteriormente que tiene la capacidad para alcanzar este hito, por medio del Lynk & Co 10, un sedán eléctrico que cuenta con una batería de 95 kWh y que, tras una serie de pruebas, mostró que el vehículo pasó del 10 % al 80 % de carga en 5 minutos y 32 segundos.

Si el objetivo es recuperar la energía del vehículo desde el 10 % hasta el 97 %, el coche tarda 8 minutos y 42 segundos en alcanzar este porcentaje.