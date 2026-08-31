Motos más rápidas: ¿cuáles son y qué características las hacen tan veloces?

Cuando una persona adquiere una motocicleta, una de las mayores curiosidades es acerca de su velocidad máxima. Algunas máquinas de alto cilindraje tienen la capacidad de superar los 300 km/h, por ejemplo.

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No obstante, alcanzar estas velocidades en las motocicletas no solamente depende del tamaño del motor o de la cantidad de gasolina que queme.

Cuando se habla de motos de alto rendimiento, no hay que pensar únicamente en la potencia, sino en un conjunto de características que son diseñadas para mejorar la velocidad, la estabilidad y el control a altas velocidades.

¿Cuáles son los factores clave que hacen que las motos sean más rápidas?

De acuerdo con Auteco, para que algunos modelos tengan la capacidad de superar altas velocidades, se debe tener en cuenta varios factores técnicos que trabajan en conjunto.

Uno de ellos es la potencia del motor, ya que este es el corazón del rendimiento. Si este presenta un buen diseño, acompañado de una buena gestión electrónica y componentes de fricción reducida, permite entregar la potencia de manera eficiente.

Acá no solamente depende de los caballos de fuerza, sino de qué tan rápido el motor puede entregar esa fuerza a la rueda trasera.

El rendimiento de una moto depende de la potencia que puede entregar su motor y de cómo la transmite a la rueda. Foto: Getty Images

También es importante la relación peso-potencia; algunas marcas del sector buscan que las motos sean lo más ligeras posible, haciendo uso de materiales resistentes, pero livianos.

Si una motocicleta tiene menos peso, el motor necesitará menor esfuerzo para moverla.

La aerodinámica es otro factor clave, ya que cuando se va a más de 80 a 100 km/h, el aire se convierte en una resistencia real, por lo que tener una buena aerodinámica ayuda a “cortar” el viento con menos resistencia.

Otro punto clave es la presencia de tecnología y electrónica en la moto, ya que varios de los modelos modernos han incorporado sistemas electrónicos que se encargan de controlar la entrega de potencia.

La electrónica permite controlar diferentes parámetros de funcionamiento y optimizar la entrega de potencia en motocicletas modernas. Foto: Getty Images

Finalmente, se encuentra el diseño del chasis, el cual es el esqueleto de la moto. Si tiene un buen diseño, rígido pero flexible, ayuda a mejorar la estabilidad.

Esto es sumamente importante cuando se está circulando a mayor velocidad o cuando se toman curvas cerradas, ya que se encarga de evitar vibraciones peligrosas y mantener las llantas pegadas al suelo.

¿Qué motos son las más rápidas en el mercado?

Según Auteco, existen varias motocicletas que destacan principalmente por su enfoque en el desempeño, las cuales combinan potencia, tecnología y diseño aerodinámico para ofrecer una conducción mucho más ágil, tanto en el tráfico de la ciudad como en salidas por carretera.

Las motos son las siguientes:

TVS Apache RTR 160 4V

TVS Apache RTR 200 4V

TVS Apache RR 310