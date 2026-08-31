Exministra de Transporte comparte su postura ante iniciativa de Abelardo De La Espriella sobre vehículos eléctricos en Colombia

La exministra de Transporte, María Fernanda Rojas, compartió en sus redes sociales su punto de vista ante el anuncio del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sobre la iniciativa del Gobierno nacional para participar en proyectos de vehículos eléctricos.

¿Ensamblaje y proyectos de vehículos eléctricos en Colombia? Abelardo De La Espriella anuncia iniciativa para el mercado automotor

El jefe de Estado compartió esta noticia en su alocución presidencial de la noche del pasado domingo, 30 de agosto, acerca de las medidas que se desarrollan para fortalecer la economía del país.

De La Espriella comentó acerca de la reunión que tuvo el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, con el Gobierno japonés, donde se dialogó sobre inversión, transferencia de tecnología, producción y empleo en Colombia.

El punto más llamativo estuvo dirigido al sector automotor; el mandatario informó que el país está siendo visto por marcas de automóviles de Japón como una apuesta económica.

Dentro de las posibles inversiones, se estarían explorando temas relacionados con producción industrial, transporte eléctrico, sector energético, conectividad digital, desarrollo de nuevas soluciones y desarrollo tecnológico.

“El ministro de Comercio sostuvo reuniones con importantes compañías japonesas, como Toshiba, Toyota y Mazda, para explorar inversiones en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y, algo muy importante, tecnología”, afirmó el presidente.

Adicionalmente, De La Espriella indicó que se está desempeñando un trabajo para que Mazda vuelva a ensamblar vehículos en el país.

Además, dijo que se está llegando a espacios de diálogo con Toyota, la cual está evaluando que el país sea destino de próximos proyectos asociados con vehículos eléctricos. “Aquí les vamos a dar todas las garantías”, dijo el presidente.

Respuesta de Rojas

Tras el anuncio de De La Espriella, la exministra de Transporte, María Fernanda Rojas, compartió su postura ante el hecho.

La funcionaria recordó que el país ya ha llevado a cabo múltiples avances de movilidad eléctrica, alcanzados por la administración del expresidente Gustavo Petro.

Rojas recalcó que durante el año 2025 se pudo concretar la compra de más de 200 buses eléctricos para ser utilizados en la ciudad de Bogotá, tras una reunión comercial con China, así como la alianza entre marcas como Hino, BYD y Superpolo para calcular la producción de 215 buses eléctricos en la planta de Cota.

“En 2025, después de reuniones comerciales en China y en el marco de una política de descarbonización del transporte público que garantizó la compra de 269 buses eléctricos para Bogotá-Soacha (940.000 millones de cofinanciación nacional garantizada), se generó una alianza entre la marca japonesa Hino (chasis), la china BYD (sistemas eléctricos) y la colombiana Superpolo (carrocerías) que permite que se calcule la producción de 215 buses eléctricos en la planta de Cota, que también recorrimos. De hecho, justo por esa capacidad, Colombia es de los pocos países que producen biarticulados eléctricos”, comentó.