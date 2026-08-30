Seguridad vial: el SENA lanza formación especializada que busca transformar la movilidad en Colombia

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) emitió un comunicado por medio de sus páginas oficiales, en donde informó sobre siete programas de formación en materia de seguridad vial.

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La meta de la entidad es ofrecer distintos niveles de formación para aquellas personas que cumplen distintos roles en el sistema de transporte o ciudadanos que buscan fortalecer sus competencias para tener una movilidad mucho más segura.

Para el SENA, la seguridad en los corredores del país no solamente se determina por medio de las señales de tránsito, los vehículos o las normas, sino que también requiere de individuos que estén listas para poder controlar la movilidad, identificar riesgos, atender emergencias y promover una cultura de prevención.

La oferta se encuentra conformada por el Técnico en Control de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, además de seis programas de formación complementaria.

Según lo establecido por el catálogo del Grupo de Gestión Curricular de la Dirección de Formación Profesional de la entidad, la oferta de la entidad estará presente en 21 departamentos y 49 municipios del país, teniendo presencia en territorios como Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Los cursos complementarios están dirigidos a profesionales y trabajadores del sector que buscan actualizar y fortalecer sus conocimientos en seguridad vial. Foto: Bernardo Peña

“Un técnico formado en el SENA aprende a controlar la movilidad, atender eventos de tránsito, brindar primeros auxilios e investigar accidentes de acuerdo con protocolos de criminalística. Además, contamos con cursos complementarios dirigidos a quienes ya trabajan en el sector y buscan fortalecer sus competencias en roles específicos, con formación en prevención, uso de drones para la inspección vial, Planes Estratégicos de Seguridad Vial y competencias ciudadanas sobre señalización y cultura en la vía”, comentó Valentina Suárez, vocera de la Dirección de Formación Profesional del SENA.

Cursos que ofrece el SENA

Para todas aquellas personas que ya hacen parte del sector y están en la búsqueda de fortalecer competencias específicas, el SENA ofrece cursos complementarios que se encargan de abordar distintos momentos de la gestión de seguridad vial.

Dentro de ellos se encuentran los siguientes:

Intervención para la Prevención y la Seguridad Vial.

Implementación de Tecnología de Drones (UAS) en la Seguridad Vial y el Transporte Terrestre.

Formulación y Estructuración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Auditoría de Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial.

Competencias Ciudadanas en la Seguridad Vial.

Estos programas sirven para abordar la seguridad vial del país por medio de distintos panoramas, como el poder identificar factores de riesgo, formular acciones de prevención, realizar seguimiento a los planes estratégicos, llevar a cabo auditorías y promocionar la cultura ciudadana en las vías del país.