No es tema del futuro: estos son los carros que se manejan solos y ya están en las calles

Aunque parece una idea muy futurista y para muchos increíble, los carros que se manejan solos ya son una realidad. Los avances que ha tenido la inteligencia artificial han permitido que en pleno 2026, algunos conductores solo tengan que subirse a un vehículo, presionar un botón y dejar que “algo” tome el control total del volante.

Hay diversas clases de autonomía, pues existen vehículos que conducen solos en momentos clave de parqueo, por ejemplo; sin embargo, ya se le asignó un nombre técnico a aquellos automóviles que en todo momento pueden desplazarse sin las indicaciones de un ser humano. Esta IA fue bautizada por la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) como Nivel 4 y Nivel 5.

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Diseños que pueden desplazarse autónomamente

Waymo (Alphabet / Google)

Este automóvil de la gigante tecnológica Google es el pionero y líder absoluto de los taxis autónomos (robotaxis). La compañía inició con una flota de camionetas eléctricas Jaguar I-Pace que opera sin conductor de respaldo en ciudades como Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, de Estados Unidos. Esta innovación fue el punto de partida que innovó con la nueva tecnología que ya fabrican otras marcas.

Waymo anunció su deseo de llegar a Nueva York. Foto: AFP

Baidu Apollo Go

China, país líder de la electrificación vehicular, también tiene su modelo autónomo. En Wuhan y Pekín se aprecian por las principales carreteras los robotaxis Baidu, vehículos que no necesitan que un conductor esté frente al volante para que se desplacen. Estos autos realizan más de 100.000 viajes semanales y cuentan con sensores LiDAR, radares de onda milimétrica y cámaras HD respaldados por potentes plataformas de computación en la nube.

Baidu Apollo Go, robotaxi en China. Foto: Getty Images

Zoox (Amazon)

Este fue un diseño que desde su creación inicial se pensó en su autonomía total, pues no cuenta con volante, pedales ni tablero; este vehículo cúbico bidireccional transporta pasajeros en entornos urbanos controlados y áreas corporativas y representa el concepto puro de la movilidad autónoma del futuro.

La camioneta es creación de Toyota. Foto: Getty Images

Aunque todavía no se ha lanzado, algunos ya cuentan en esta gama al Tesla Cybercab, el robotaxi de la compañía del multimillonario Elon Musk. Este automóvil será completamente autónomo y se espera su lanzamiento oficial este mes.

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Paralelamente, otras compañías ya dan pistas y se aproximan a estas tecnologías. Por ejemplo, Mercedes-Benz. La compañía alemana es la primera en el mundo en comercializar un sistema de nivel 3 homologado legalmente para venta a clientes particulares en sus modelos Clase S y EQS.

En carreteras autorizadas y bajo ciertas condiciones de tráfico, el sistema Drive Pilot permite al conductor soltar por completo el volante y retirar la mirada de la vía para realizar otras actividades, asumiendo la marca la responsabilidad legal en caso de un fallo del sistema.