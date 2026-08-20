Como ya lo había anticipado Elon Musk años atrás, Tesla se prepara para dar un nuevo paso en la movilidad autónoma con el lanzamiento de su Cybercab, un robotaxi diseñado para operar sin conductor. No siendo suficiente esta innovación, el vehículo también rompe con uno de los elementos más tradicionales de los automóviles: no contará con volante ni pedales, una característica que marca una diferencia frente a los modelos convencionales.

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En un movimiento clave para el futuro de la industria automotriz y la tecnología global, Tesla se prepara para el lanzamiento oficial de su esperado Cybercab, el vehículo comercial autónomo concebido desde cero como un robotaxi que elimina todos los elementos convencionales de un automóvil.

La compañía que preside Elon Musk detalló 4 puntos que serán claves en este vehículo:

Arquitectura minimalista: Ausencia total de controles mecánicos (sin volante ni pedales de aceleración/freno).

Ausencia total de controles mecánicos (sin volante ni pedales de aceleración/freno). Centro de infoentretenimiento: Una gran pantalla táctil central domina el salpicadero para gestionar rutas, entretenimiento y climatización.

Una gran pantalla táctil central domina el salpicadero para gestionar rutas, entretenimiento y climatización. Capacidad y confort: Configuración optimizada para pasajeros con amplio espacio libre para las piernas.

Configuración optimizada para pasajeros con amplio espacio libre para las piernas. Carga por inducción: Incorpora tecnología de carga inalámbrica por inducción, eliminando la necesidad de conectores físicos en sus estaciones de base.

Tesla Cybercab en su interior. Foto: Anadolu via Getty Images

El diseño exterior del Cybercab toma fuerte inspiración del lenguaje visual futurista propiciado por la Cybertruck, con líneas angulares, bordes afilados y una firma lumínica delgada en la parte frontal. La carrocería ha sido esculpida prioritariamente para optimizar la eficiencia aerodinámica y maximizar la autonomía de su paquete de baterías.

Tesla robotaxi Cybercab Foto: Getty Images

¿Cómo funcionará el Cybercab para el usuario?

El funcionamiento del Cybercab promete anular la interacción humana, trasladando toda la gestión operativa a una plataforma digital integrada y a la propia inteligencia artificial del vehículo:

Se hará la solicitud mediante la app de Tesla. El usuario abordará el vehículo automáticamente sin llaves. La experiencia se vivirá a bordo del vehículo en soledad. Navegación impulsada por IA (Tesla Vision). Mantenimiento y recarga de manera inalámbrica y autónoma del vehículo.

En ese orden de ideas, Tesla adquiere con este vehículo un nuevo modelo de negocio que, de acuerdo con sus anteriores anuncios, también promete significar una economía a los usuarios, ya que promete reducir drásticamente los costos operativos por kilómetro recorrido en comparación con las plataformas tradicionales de transporte por aplicación (como Uber o Lyft).

En su momento, Elon Musk se mostró expectante ante la gran innovación: “El Cybercab no es solo un vehículo, es una red de transporte autónomo diseñada para operar de forma continua, reduciendo drásticamente los costos de viaje y la congestión en las grandes metrópolis”.