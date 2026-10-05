¿Maneja con estrés? Así puede afectar sus decisiones al volante y qué hacer para evitar riesgos

Conducir un vehículo brinda sentimiento de libertad, recorriendo las carreteras y calles del país. Sin embargo, para muchos usuarios, el estar al volante trae consigo un giro inesperado de estrés.

¿La caja automática del carro se está dañando sin saberlo? Estos cinco hábitos podrían salirles muy caros a los conductores

El trancón diario hasta las situaciones inesperadas en la vía son algunas de las formas en las que la paciencia de un conductor es puesta a prueba. Entender cómo afecta esto a la movilización no solamente es crucial para el bienestar, sino para la seguridad de todos los actores viales.

Comprender cuáles son aquellas señales y contar con estrategias efectivas ayuda a generar viajes más serenos y controlados.

¿Por qué el estrés afecta a un conductor?

De acuerdo con Seguros Bolívar, el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante cualquier situación que es percibida como amenazante o desafiante.

Cuando se habla de conducción, esta se puede manifestar de varias formas, entre ellas las siguientes:

Estrés agudo: Reacción rápida y temporal ante un evento específico, como lo es un frenado brusco por parte de otro vehículo o un pito inesperado.

Reacción rápida y temporal ante un evento específico, como lo es un frenado brusco por parte de otro vehículo o un pito inesperado. Estrés crónico: Cuando las presiones son acumuladas día tras día, entre ellas manejar en trancones recurrentes o bajo la constante presión de los horarios en el transporte de carga.

Cuando las presiones son acumuladas día tras día, entre ellas manejar en trancones recurrentes o bajo la constante presión de los horarios en el transporte de carga. Estrés físico : Vinculado con la tensión muscular y la fatiga tras pasar largas horas al volante.

: Vinculado con la tensión muscular y la fatiga tras pasar largas horas al volante. Estrés psicológico: Presencia de ansiedad, frustración, impaciencia e ira que derivan de la interacción con otros conductores o condiciones de las vías.

El estrés puede generar impaciencia, frustración e ira durante la interacción con otros actores viales. Foto: Getty Images

Existen varios factores comunes que terminan desencadenando el estrés vial en Colombia, entre ellos el tráfico y la congestión, presencia de conductores agresivos, el mal estado de las vías, ruido ambiental y la prisa de llegar a un destino a tiempo.

Tener estrés al estar al volante no es solamente una sensación, sino que termina trayendo consecuencias graves a las reacciones del conductor. Este puede sufrir alguna pérdida de concentraciones, tiene dificultades a la hora de tomar decisiones, se reduce su campo visual y presenta una disminución de la memoria de trabajo.

¿Cómo manejar el estrés?

Si bien el tráfico o las acciones de los demás no pueden ser controladas, existe la manera en la que se puede gestionar el estrés al conducir.

En situaciones en las que el usuario sienta la tensión, se aconseja hacer uso de técnicas de respiración y relajación en el vehículo: inhalando lentamente por la nariz contando hasta cuatro, reteniendo el aire contando hasta siete y exhalando despacio por la boca contando hasta ocho.

Respirar lentamente y relajar los músculos son algunas de las estrategias recomendadas para controlar el estrés al volante. Foto: Getty Images

Repetir esta acción en varias ocasiones ayuda a calmar el sistema nervioso. También se aconseja relajar los hombros, el cuello y las manos en el volante.

Una manera para manejar el estrés es planificar las rutas de viaje, de esta forma evitando prisas. Salir con un margen extra de tiempo le permite al usuario enfrentar los imprevistos sin sentir la presión del reloj.