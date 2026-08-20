El trancón no tiene que ser inevitable: estas recomendaciones pueden marcar la diferencia para sus recorridos

Algo que cada conductor de Colombia ha vivido sin ninguna duda es encontrarse en un trancón, ya sea debido a un accidente que deriva en el cierre de un carril o la ya reconocida ‘hora pico’, en la que miles de ciudadanos se regresan a sus hogares tras una jornada laboral.

La nueva aplicación que promete cambiar la forma en que los conductores aprenden a manejar con seguridad

El trancón ya es algo que se ha adentrado en la vida de muchos colombianos, especialmente los que viven en las ciudades principales.

De acuerdo con el último reporte de TomTom sobre el nivel de congestión vehicular durante el año 2025, 4 ciudades de la nación se encontraban en el top 20 de las horas más perdidas a causa de un tráfico.

La más destacada fue la capital, Bogotá, la cual tuvo una pérdida de 153 horas (equivalentes a seis días y medio) debido al trancón, llegando a quedar en la 7.ª posición, además de ser la ciudad con peor movilidad en Sudamérica.

Otras ciudades que quedaron en el ranking fueron Medellín (11.ª posición), Cali (13.ª posición) y Barranquilla (19.ª posición).

El comportamiento de los conductores puede influir en la circulación vehicular durante un trancón. Foto: Bernardo Peña/El País

Si bien dentro del país no existe forma de evadir un trancón, debido a una reducción de calzada, deterioros en la calle o cualquier otro inconveniente, sí existen formas y acciones que pueden tomar los conductores de la nación para mejorar su entorno.

Por medio de ciertos comportamientos al tomar el volante, los usuarios estarán ayudando a crear un panorama que implica bajar la posibilidad de que haya un colapso de tráfico y así desarrollando una mejor cultura vial.

Acciones a tomar cuando se encuentre en un trancón

Cuando ocurre un trancón, una de las zonas más afectadas termina siendo una intersección, espacio diseñado para gestionar el tráfico en una zona.

Ante la falta de previsión o por el puro egoísmo de realizar una maniobra por parte de conductores, incluso cuando el semáforo se encuentra en rojo, estos espacios terminan siendo una causa frustrante de trancón.

Es por ello que entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá hacen un llamado a respetar las normas de tránsito, para prevenir estos congestionamientos.

Una de las maneras más sencillas de realizar esto es no bloquear la intersección. Si el semáforo se encuentra en color verde, pero el conductor se da cuenta de que al avanzar estaría bloqueando el cruce, lo ideal es detener el coche en la señalización como si estuviera en rojo.

De esta forma, se evade un congestionamiento vehicular y permite que la circulación del sector comience a fluir.

Cabe recordar que el Código Nacional de Tránsito impone una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) por “bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito”.

Otro punto clave para ayudar en la circulación de un tráfico es no estacionarse en las vías.

En el caso de Bogotá, existen varias calles que terminan reduciendo sus carriles, lo que conlleva que varios vehículos comiencen a ceder paso o reducir la velocidad, trayendo consigo un tráfico que es inevitable.

Sin embargo, existen situaciones en las que algunos conductores deciden estacionar sus vehículos en la vía, derivando que otros usuarios tengan que hacer maniobras adicionales para seguir con su trayecto.

Estacionarse en las vías puede reducir el espacio disponible para la circulación y generar afectaciones en el tráfico vehicular. Foto: Guillermo Torres

Si bien algunos lo hacen por un breve momento, esta sigue trayendo afectaciones a la circulación vehicular, por lo que lo ideal es evitar esta acción.

Finalmente, está el denominado trancón fantasma, el cual afecta el tráfico vehicular en una zona sin razón aparente.

Entidades como Conducir Colombia comentan que una de las estrategias que se deben realizar para reducir la congestión es manejar de una manera predecible, ya que de lo contrario, se podrá observar a usuarios llevar a cabo cambios bruscos de carril o frenar repentinamente, contribuyendo al tráfico.

Otro método que recomiendan es hacer uso del transporte público, porque se encarga de reducir la cantidad de vehículos en carreteras.