Ni Bogotá ni Medellín: la ciudad colombiana donde se disparó la compra de carros nuevos en un 111%

Aunque Bogotá, Cali y Medellín tienen la mayor cantidad de vehículos nuevos matriculados durante septiembre en Colombia, una ciudad del Caribe destacó en septiembre por registrar un incremento del 111% en comparación con el mismo mes de 2025.

Las marcas chinas que más venden carros en Colombia: crecieron más del 100 % en este año

Estas fueron las marcas preferidas por los colombianos durante el mes de septiembre

Se trata de Sincelejo, la capital de Sucre, donde se han registrado 2.314 vehículos nuevos entre enero y septiembre de 2026, según el informe más reciente de la ANDI y Fenalco.

En dicho consolidado destacó que, luego de que se registraran en septiembre de 2026: 327 autos nuevos, se consolidara una variación de 111%, frente al mismo mes en el año anterior, cuando se matricularon 155 automóviles.

Informe por ciudades de los vehículos matriculados en septiembre de 2026 por la ANDI y Fenalco. Foto: Informe de los vehículos matriculados en septiembre de 2026 por la ANDI y Fenalco.

Su gran porcentaje llamó la atención en el informe, demostrando una diferencia considerable comparándolo con el año inmediatamente anterior; sin embargo, los números en positivo para este 2026 son una realidad de mercado nacional y no una tendencia exclusiva de una región.

2026: Año récord para la industria automotriz

En el consolidado general acumulado de la ANDI y Fenalco se demuestra que, con corte a septiembre, este año se han matriculado 247.212 vehículos. Lo que representa una variación a favor de un 41,2% en comparación con el mismo periodo en 2025.

Consolidado de las 20 líneas con más unidades matriculadas en Colombia, según la ANDI y Fenalco. Foto: Informe oficial de la ANDI y Fenalco de los carros nuevos más vendidos en Colombia. Septiembre de 2026

Con estos números, ya se superó la cantidad de matrículas registradas en 2024 (200.953) y 2023 (186.222) y queda a pocos miles de registros de lo logrado en 2025. Este último año, se matricularon en total 254.205, por lo que solo faltan 6.994 unidades para que se supere este año.

El mes de 2026 en el que se registraron menos vehículos en Colombia fue enero, cuando se matricularon 19.969 unidades, según el RUNT, por lo que es inminente que este año supere de lejos la cantidad de registros a 2025 y pueda alcanzar a ser un año récord.

¿Cuál ha sido el año en que más se han matriculado carros en Colombia?

El RUNT registró que 2011 fue el año en donde más se registraron autos, cuando se matricularon 333.921 unidades, y faltando 3 meses para que finalice este año, se espera que el 2026 sea el nuevo año en donde se registren más vehículos en la historia de Colombia.

Eduardo Visbal, gerente del sector automotor en Fenalco, reveló en una entrevista con SEMANA que desde la agremiación se espera que se superen las 330.000 matrículas para este año.

Eduardo Visbal, gerente del sector automotor en Fenalco. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Getty Images y cortesía

“Nosotros esperamos que se supere lo logrado en años muy importantes como 2014 (se registraron 326.023 vehículos). La tendencia apunta a que este año se superarían las 330.000 matrículas y haríamos historia siendo el año de más matrículas en el país”, dijo el gerente en la entrevista