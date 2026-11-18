Tesla comenzó a ofrecer su vehículo autónomo Cybercab a un grupo seleccionado de compradores particulares en Estados Unidos. El modelo eléctrico, que prescinde de volante y pedales, tiene un precio inicial de 29,990 dólares, pero su adquisición implica una condición que va más allá del costo de compra: pagar una suscripción mensual obligatoria para poder utilizarlo.

Según las condiciones publicadas por la compañía, los propietarios deberán pagar 299 dólares al mes por el acceso a Cybercab Technology, el sistema que permite la conducción autónoma y proporciona conectividad y otros servicios asociados. Sin una suscripción activa, el automóvil no puede funcionar normalmente.

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La tarifa puede cambiar en el futuro, aunque Tesla debe notificarlo con un mes de anticipación. Además, cancelar el servicio no da derecho a un reembolso proporcional del periodo ya pagado.

Restricciones del Cybercab

El vehículo fue diseñado para transportar hasta dos personas y desplazarse sin intervención de un conductor. Por esa razón, no incorpora volante ni pedales convencionales que permitan tomar el control manual durante un recorrido.

Sin embargo, comprarlo tampoco significa que pueda circular por cualquier carretera. De acuerdo con los términos de Tesla, el Cybercab solo puede operar dentro de las zonas geográficas habilitadas por la compañía, que están relacionadas con sus áreas de servicio de robotaxis. La empresa puede ampliar, reducir o modificar esos límites.

Otra condición es que el carro está destinado al uso personal. Los compradores no podrán utilizarlo para transportar pasajeros mediante plataformas como Uber, realizar entregas o incorporarlo a la red de robotaxis de Tesla sin autorización expresa.

La compañía también se reserva la posibilidad de restringir o suspender el funcionamiento del sistema por incumplimientos de las condiciones, problemas de conectividad, condiciones climáticas o características de las vías.

Fechas de entrega

La oferta inicial está dirigida a clientes seleccionados que se encuentran en determinadas zonas de Estados Unidos. Según los reportes sobre la comercialización, las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026, aunque el calendario podría cambiar.

El Cybercab fue presentado por Tesla en octubre de 2024 como una apuesta por la movilidad autónoma. Su diseño de dos plazas, puertas tipo mariposa y ausencia de controles tradicionales lo diferencia de los automóviles eléctricos convencionales.

Por ahora, la compañía no ha confirmado una fecha de comercialización general ni su llegada a mercados como Colombia. Su expansión dependerá de las autorizaciones regulatorias y de la disponibilidad de la tecnología en cada territorio.