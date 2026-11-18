El próximo jueves 19 de noviembre, las calles del país se preparan para recibir una nueva jornada de manifestaciones convocadas por varios sectores de la oposición política, entre ellos sindicatos, organizaciones sociales, funcionarios políticos del Pacto Histórico e incluso el expresidente Gustavo Petro.

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Las movilizaciones programadas se llevarán a cabo en las principales ciudades de la nación, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La presencia de las organizaciones y manifestantes deriva de un rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico que fue presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Una de las organizaciones que rechazó contundentemente esta iniciativa fue la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionando el aumento del IVA a varios elementos, entre ellos a productos de la canasta familiar.

A pesar de que el presidente Abelardo de La Espriella, durante su más reciente alocución presidencial, afirmó que no impondrá estas tarifas a alimentos de consumo diario, la oposición reiteró las movilizaciones programadas para este jueves.

Previo a la fecha, las entidades correspondientes han compartido los puntos principales en los que se llevarán a cabo las protestas. Se estima que, en el transcurso de la jornada, múltiples vías y calles del país serán perjudicadas, afectando a conductores y usuarios de transporte público.

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Las marchas convocadas por la oposición ya cuentan con distintos puntos de concentración en los que marcharán para expresar su rechazo a las actuales propuestas del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

En la capital del país, Bogotá, las movilizaciones se encuentran programadas a las 9:00 a.m., donde los protestantes se reunirán en el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, para posteriormente dirigirse a la Plaza de Bolívar.

Los ciudadanos deberán estar atentos a los cierres viales y posibles desvíos durante la jornada de protestas. Foto: Alejandro Acosta

Para Medellín, el punto de encuentro será en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) a las 10:00 a.m.

En Cali, se espera la concentración en la Plazoleta Jairo Varela, desde las 9:00 a.m.

Para Barranquilla, la manifestación está programada a las 3:30 p.m. en la plaza Esthercita Forero.

Finalmente, en Bucaramanga, los puntos de concentración estarán presentes en la Universidad Industrital de Santander (UIS), a las 9:00 a.m.