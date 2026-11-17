Durante varios años, los aprendices del Sena eran uno de los grupos que se veían en las calles en las diferentes marchas y manifestaciones que convocaba el gobierno anterior del expresidente Gustavo Petro.

“¿Qué habría pasado si yo no gano? Hoy sería presidente el candidato de las Farc”: Abelardo De La Espriella

Jóvenes que llegaban a la Plaza de Bolívar en compañía de las centrales obreras y otros sectores sociales. Frente a ese panorama, el director del Sena, fray Ricardo Torres, en la actual administración del presidente Abelardo De La Espriella, hizo especial mención sobre ese fenómeno que se veía en ese tipo de manifestaciones.

Torres fue enfático en señalar que en el Gobierno de Abelardo De La Espriella y en su dirección del Sena, no se aceptará la instrumentalización de los jóvenes aprendices por intereses políticos.

El presidente Abelardo De La Espriella denunció que el gobierno de Gustavo Petro se robó el Sena y anunció una profunda depuración de la entidad para combatir la corrupción. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/NaTFC5Zfjq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

“Quiero referirme a un asunto que considero esencial. El Sena no puede convertirse en un escenario de confrontación ideológica que lo aleje de su misión. Esta institución le pertenece a todos los colombianos”, expresó el director del Sena.

Y avanzó en su intervención en la cumbre del Sena que se llevó a cabo en Barranquilla: “Defender el Sena significa respetar los derechos de los trabajadores, reconocer la legitimidad de sus organizaciones y garantizar el diálogo”.

“Pero también significa defender con firmeza el derecho de nuestros aprendices a estudiar, a recibir formación de calidad y a construir libremente su futuro”. subrayó.

El director del Sena, fray Ricardo Torres, afirmó que durante el Gobierno De La Espriella no se permitirá instrumentalizar a los aprendices para marchar o cerrar sedes: “Intereses ajenos a su proceso formativo”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/xHsjhAfsZU — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

Sumado a ello, manifestó: “Muchos hoy son obligados a salir a marchas o a cerrar sedes del Sena. No aceptaremos que sean instrumentalizados para defender intereses ajenos a su proceso formativo y que se les impida acceder a la formación con oportunidades que corresponden. Lo hemos denunciado. Sé que les estoy incomodando sobremanera y que incomodamos hablando claro”.

“Lo cierto es que lo seguiremos haciendo con toda la contundencia necesaria. Los aprendices del Sena no son instrumentos de confrontación, son la razón de ser de este país. Nuestra obligación es protegerlos, proteger su presente y abrirles caminos hacia el futuro. Señor presidente, esta cumbre no puede terminar cuando se apaguen las luces de este auditorio”, recalcó el director del Sena, fray Ricardo Torres.

Luis Felipe Henao reveló la orden que le dio Abelardo De La Espriella tras nombrarlo gerente del Fondo Milagro

Por último, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien participó de ese evento, alertó que en el gobierno anterior del expresidente Petro, se robaron esa entidad y dejaron que cayera su reputación.