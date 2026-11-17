A los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) les estarían llegando mensajes para que salgan a las calles y protesten en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Por lo menos así lo evidencian algunos chats y testimonios que se dieron a conocer en las últimas horas.

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Esta situación ya fue alertada por el actual director, Fary Torres, que dio a conocer lo que estaría ocurriendo.

“Reportes sobre la instrumentalización evidente y clara que ha tenido, no solo como mensaje político, sino además hacia las personas, en especial a las personas más queridas de esta entidad, como son nuestros aprendices”, dijo en un video publicado por Noticias RCN.

Este medio también reveló un chat en el que se leen algunos insultos en contra de los integrantes de esta institución que no salen a movilizarse para protestar por lo que ha hecho el Ejecutivo desde el 7 de agosto.

Imagen referencia del escudo del Sena y una persona en un computador. Foto: Getty Images / SENA

“Pues si me bloqueó por allá, se lo digo por acá. El único sostenimiento que tienes es el que te brinda una institución pública. Pone tus principios, pues, a prueba. Es indolente ver cómo el mundo marcha por derechos de los que vos estás aprovechándote”, dice una de las conversaciones.

Estos mensajes estarían llegando a diferentes grupos en donde se encuentran los aprendices del Sena.

Además, el medio también dio a conocer el testimonio de un practicante que confirmó lo que está sucediendo y que ha generado gran controversia. “Se presiona a los aprendices para que asistan a marchas y plantones”, comentó.

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“Y el día de la marcha, inclusive, se bloquean puertas, se encierran instalaciones”, agregó.

Pero esto no sería todo, ya que adicionalmente se están repartiendo panfletos al interior de algunas sedes con el objetivo de generar la misma presión y que los miembros de la institución decidan salir a marchar.

“¿Qué le ha hecho la juventud trabajadora del SENA al gobierno de Abelardo? Convocamos a aprendices, trabajadores y ciudadanía a defender el SENA como patrimonio del pueblo”, dice uno de estos.

Ante la situación, el medio mencionado indicó que desde las directivas del Sena se ha rechazado esto y ya se adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer quiénes son los que están detrás de estas acciones.