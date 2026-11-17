SEMANA conoció una grave denuncia que involucra a cabecillas del frente terrorista Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, y a múltiples jovencitas víctimas de secuestro, violación y múltiples vejámenes cometidos por esta estructura criminal que delinque en los departamentos del Valle y del Cauca.

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Este medio tiene en su poder dos crudos testimonios de jóvenes, de 19 y 21 años, quienes aseguran que fueron secuestradas en la ciudad de Cali y el Bajo Calima (Valle del Cauca) por miembros de esta estructura terrorista; fueron llevadas hasta las montañas de Jamundí, en límites con el Cauca, y posteriormente abusadas sexualmente en repetidas ocasiones.

Luego de cinco días de cautiverio las dejaron en libertad, no sin antes advertirles que si acudían a las autoridades, las “golpearían donde más les duele”. Es decir, atacando a sus padres y a un pequeño niño, hijo de una de las víctimas. Por cuestiones de seguridad, ambas acordaron hablar con SEMANA bajo reserva de identidad. Sus testimonios son escalofriantes.

“En mi caso, había un perfil en Instagram de un muchacho que me comentaba los estados. Al principio no le paré muchas bolas, pero luego empezamos a sostener una amistad virtual. Me preguntaba dónde vivía, a qué me dedicaba; me preguntaba sobre mi familia, que cómo me iba en el trabajo… todo eso. Empecé a confiarle mis problemas y digamos que con él yo me desahogaba. Nunca le vi malicia”, sostiene una de las mujeres.

El rescate se hizo con colaboración de diferentes entidades de derechos humanos Foto: Fiscalía General de la Nación

Pero aquella amistad era el procedimiento de un miliciano de la Jaime Martínez, encargado de reclutar jóvenes para el disfrute sexual de los cabecillas de esa estructura. “Varias veces él me invitó de viaje, pero yo le decía que no. No estaba entre mis planes. Hasta que un día voy caminando por una calle cercana a mi casa y siento dos motos atrás. Trato de acelerar el paso, pero me cerraron. Un hombre me dijo: ‘Móntese al carro si no quiere que la matemos aquí’. Y allí comenzó mi calvario”, relata.

La mujer fue llevada hasta la zona rural de Jamundí y una vez allí la encerraron en una de las habitaciones de una hacienda. “Llegó una persona y me confesó que con quien había estado hablando era él. Me dijo que el asunto era sencillo, que yo le había gustado mucho a un comandante y que tenía dos opciones: recibir dinero por prestarle un servicio sexual o la muerte. Contra mi voluntad, me llevaron a otro lugar y allí abusaron de mí. Lo hicieron el supuesto comandante y tres personas más. Al cuarto día me dijeron que me podía ir, me bajaron en una moto hasta Jamundí y me dieron plata para que tomara un bus”, recuerda.

De acuerdo con un defensor de derechos humanos de la región, este tipo de denuncias no son nuevas y se vienen alertando desde mayo de 2024, cuando dos jovencitas fueron acribilladas en el corregimiento de Ampudia, zona rural de Jamundí.

Las víctimas, que fueron identificadas como María Paula Dulce Alarcón y Lina Marcela Rodríguez Ordóñez, de 19 y 18 años, respectivamente. Eran oriundas de Nariño y con engaños terminaron bajo el poder de la disidencia Jaime Martínez. Una de las hipótesis de las autoridades es que, ante la negativa de las jóvenes para ser abusadas, las mataron con tiros de gracia y sus cuerpos fueron abandonados al borde de una carretera.

“A mí me citaron en un centro comercial con una falsa promesa de trabajo. Cuando llegué no había nadie, pero a la salida, dos hombres que venían caminando me abordaron y me obligaron a subir a una camioneta. Fueron cinco días de horror, donde me abusaron sin piedad y me obligaron a masturbarme mientras varios guerrilleros me miraban. Había mujeres ahí, que solo se reían al verme así”, denuncia otra de las mujeres entrevistadas por SEMANA.

La organización de derechos humanos que está documentando estos casos teme que haya más episodios de este tipo, pero sin denuncia ante las autoridades competentes por el miedo a las represalias de estas organizaciones terroristas.