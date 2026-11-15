Nueve menores infractores se fugaron del CAE Buen Pastor en Cali: Policía trata de ubicarlos

Una fuga se registró durante la madrugada de este domingo, 15 de noviembre, en el Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, en Cali, Valle del Cauca, donde se encuentran menores de edad infractores.

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La información que se ha conocido hasta el momento es que nueve menores de edad aprovecharon la vigilancia nocturna del sitio para salir con rumbo desconocido por el tejado del lugar. Al parecer, el ruido que hicieron con las tejas alertó al personal encargado de la seguridad de este espacio en la capital del Valle.

Las autoridades avanzan con el fin de poder determinar si hubo o no fallas en los protocolos de seguridad vigentes de este espacio, pero mientras eso continúa, la Policía Metropolitana de Cali, junto con otras instituciones, está tratando de ubicar a los menores de edad que estaban aprehendidos en el sitio.

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Para el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, lo que sucedió en el CAE es una muestra de la vulnerabilidad de la seguridad. Dijo que es necesario que esta se refuerce con la ayuda de las autoridades correspondientes.

“La fuga de nueve jóvenes del CAE Buen Pastor evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos”, indicó el funcionario al visitar el sitio en el que se dio la fuga.

Entretanto, los vecinos de ese lugar les dijeron a las autoridades y a varios medios de comunicación que la seguridad de ese CAE debía ser revisada de una manera minuciosa.

Se espera que, con el pasar de las horas, las autoridades puedan entregar más detalles de este caso que ha generado impacto entre la ciudadanía, que pide mayor control en materia de seguridad.

Las personas que tengan información valiosa para ubicar a los menores de edad se pueden comunicar al 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.