Indígenas del Cric anuncian movilización nacional para exigirle varios puntos al presidente De La Espriella

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) anunció una nueva jornada de movilización para el próximo 19 de noviembre, luego de que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, no asistiera al encuentro político convocado por las organizaciones indígenas en Cerro Alto, territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe, en el municipio de Caldono.

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La convocatoria presidencial hacía parte de la Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida, que buscaba una especie de rendición de cuentas del actual mandatario al Cric.

Sin embargo, las autoridades ancestrales emitieron una declaratoria en la que ratificaron su agenda común y anunciaron que continuarán con las acciones de movilización como mecanismo legítimo de participación y exigencia de derechos.

“Ante la ausencia del presidente, ratificamos nuestra agenda común y nuestra postura de movilización y lucha”, señala el documento divulgado por las organizaciones participantes de la cumbre.

Según explicaron en su pronunciamiento, la intención era desarrollar un debate político en el que pudieran exponer directamente sus propuestas, preocupaciones y exigencias, con reconocimiento de sus autoridades tradicionales y de sus mecanismos de gobierno propio.

Presidente Abelardo De La Espriella e indígenas del Cric. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Los cinco puntos que mantienen en la agenda

La movilización anunciada para el 19 de noviembre estará relacionada con cinco ejes estructurales que las organizaciones indígenas consideran prioritarios para avanzar en una interlocución con el Ejecutivo.

El primero corresponde a los derechos humanos y la paz, con énfasis en las garantías para la protección de la vida en los territorios. El segundo aborda la tierra, el territorio y las territorialidades, mientras que el tercero está relacionado con el fortalecimiento de las economías propias de las comunidades.

Los otros dos componentes son la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, así como la progresividad y no regresividad de los derechos, principios con los que buscan evitar retrocesos en las garantías reconocidas a las comunidades.

Las organizaciones también insistieron en que los territorios indígenas no pueden ser considerados espacios disponibles para la explotación de sus recursos naturales en beneficio de intereses económicos particulares.

“La diversidad y los territorios son fuente de vida, deben ser protegidos y no dispuestos para ser saqueados y explotados”, manifestaron en la declaratoria.

Pese al anuncio de movilización, el Cric y las demás organizaciones participantes aclararon que mantienen su disposición a conversar con el Gobierno nacional. Su intención, señalaron, es encontrar respuestas concretas a las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas de diferentes regiones del país.

En el pronunciamiento también defendieron la legitimidad de sus autoridades tradicionales y recordaron que la consulta previa es un mecanismo innegociable para la protección de sus derechos colectivos.

Asimismo, señalaron que la protesta social constituye un derecho fundamental que no debe ser objeto de estigmatización ni criminalización.

La declaratoria fue respaldada por organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y Nasawe’sx Dxi’j, entre otros procesos organizativos.