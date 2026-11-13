Avril Lavigne confirmó el nacimiento de su primera hija a sus 42 años; los detalles sobre su embarazo son un misterio

Este viernes 13 de noviembre, la cantante y compositora canadiense Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores tras confirmar el nacimiento de su primera hija a sus 42 años. El anuncio fue acompañado con un emotivo mensaje y un carrusel de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram.
“Nuestra mini princesa ha llegado”, escribió en la publicación, junto con tres imágenes a blanco y negro que incluyen una manita de la pequeña agarrando dos manos de adultos.
En otra de las instantáneas aparece Lavigne sosteniendo a su hija y, por último, una fotografía de pares de zapatillas a cuadros sobre una patineta.
El misterio detrás del embarazo de Avril Lavigne
Por ahora, la intérprete de temas como Complicate, Sk8er Boi y I’m with You, catalogada como una de las voces más populares del pop-punk, mantiene en privado la identidad del padre de su hija, por lo que los detalles sobre su embarazo siguen siendo todo un misterio.
Aunque la artista había manifestado en diferentes ocasiones su deseo de ser madre y formar una familia, ahora que le dio la bienvenida a su primera bebé ha preferido mantener en completo secreto todo lo relacionado con su vida sentimental.
De hecho, antes de confirmar la llegada de su hija, Avril Lavigne no había dado pistas de su embarazo, motivo por el que sus fans se han mostrado bastante sorprendidos con la noticia.
Esto es lo que se sabe de su pasado amoroso
Lavigne se ha convertido en tema de conversación en diferentes medios internacionales, donde han recordado su pasado amoroso desde el año 2013, cuando se casó con el músico Chad Kroeger, de la banda Nickelback.
Sin embargo, dos años después de esta unión se separaron y en 2018, Avril Lavigne comenzó una relación sentimental con Phillip Sarofim, hijo del magnate egipcio Fayez Sarofim. Sin embargo, el romance duró apenas un año.
Posteriormente, en 2020, se conoció su relación con el músico indie Pete Jonas, aunque la historia llegó a su fin poco tiempo después. Su ruptura se conoció en 2021, cuando la cantante compartió una romántica fotografía junto al músico Mod Sun, con quien llegó a comprometerse sin continuar con su decisión.
En 2023, Avril volvió a llamar la atención de la prensa y sus seguidores por su cercanía con el rapero Tyga. No obstante, desde ese momento la cantante canadiense ha optado por conservar la privacidad de su vida amorosa.