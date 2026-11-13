De Buenaventura para el mundo: gobernadora del Valle destacó el talento de ‘Mini Whitney Houston’, ganadora de ‘Yo me llamo Mini’

En la noche del pasado miércoles 11 de noviembre se conoció, por fin, el nombre del ganador de Yo me llamo Mini, el reality de Caracol TV que dio la oportunidad a los más pequeños para demostrar su talento imitando a sus estrellas preferidas.

Quienes competían por el millonario premio que ofrece este programa eran: Sarah Isabel Ramos, quien interpreta a Whitney Houston; Kaleth Echeverri, representando al cantante mexicano Vicente Fernández; y María Victoria, asumiendo el papel de la artista Ángela Aguilar.

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Los tres finalistas se reunieron por última vez en el escenario tras lograr superar las audiciones y el proceso de formación en la escuela del reality y, en esta ocasión, diferencia de otras fases del concurso, los televidentes participaron en la elección del ganador con sus votaciones a través de la página oficial de Caracol Televisión.

Al final, Sarah Isabel Ramos, la ‘Mini Whitney Houston’, se convirtió en la ganadora y recibió el premio de 100 millones de pesos colombianos que serán destinados para sustentar sus estudios universitarios en el futuro y un trofeo.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, destacó su talento

Tras conocer su triunfo en Yo me llamo Mini 2026, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se mostró orgullosa y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales asegurando que su logro era un motivo de orgullo no solo para Buenaventura, su tierra natal, sino para todo el departamento.

“Felicitaciones a nuestra querida Sarah Isabel Ramos, la ‘Mini Whitney Houston’; una talentosa niña de Buenaventura que se coronó ganadora de Yo me llamo Mini”, escribió.

La gobernadora llenó de elogios a la menor por su voz, su carisma y su disciplina, cualidades con la que afirmó que, además de conquistar un escenario nacional, logró dejar en alto el nombre del territorio vallecaucano.

“Que tu historia inspire a miles de niños y niñas del Valle del Cauca a creer en su talento y a luchar por lo que quieren. ¡El Valle celebra contigo!”, expresó.

El talento y la disciplina detrás de la ‘Mini Whitney Houston’

Sarah Isabel Ramos García García es una niña oriunda del puerto de Buenaventura, cuyo talento viene en su sangre, pues es nieta de Gertrudis Bonilla, reconocida cantautora del Pacífico colombiano.

Según el perfil de la participante difundido por Caracol, la menor, hija de Gilma García Bonilla y David Ramos Hurtado, lleva varios años preparándose para fortalecer sus habilidades musicales y su pasión por el inglés.

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En 2026 logró ingresar a la Fundación Nacional Batuta en Buenaventura y, gracias a la asesoría del profesor Diego Coime, en la sede de la comuna 5, ha logrado perfeccionar su técnica coral y afinación.

A lo largo de este proceso de preparación y antes de llegar al escenario de Yo me llamo Mini, Sarah paso por las audiciones de La Voz Kids, sumando así esta experiencia para deslumbrar con su talento a la audiencia en la televisión nacional.