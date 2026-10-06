‘Yo me llamo mini’: el pequeño imitador que puso en su sitio a Aurelio para defender a Amparo Grisales

Durante la más reciente emisión del programa Yo me llamo, transmitido por Caracol Televisión, el escenario recibió una edición especial dedicada a niños imitadores.

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En esta entrega de Yo me llamo mini, jóvenes talentos personificaron a figuras destacadas de la música nacional e internacional, demostrando un nivel de preparación que generó diversas reacciones entre los integrantes del jurado integrado por Amparo Grisales, César Escola y el personaje de Aurelio Cheveroni.

El capítulo se caracterizó no solo por el rigor en las interpretaciones vocales, sino por las particulares interacciones entre los concursantes y los jurados, aspecto que marcó la pauta de la noche en materia de entretenimiento.

Entre los momentos de mayor impacto en la velada figuró la presentación del imitador de Yeison Jiménez. Tras interpretar su repertorio, el concursante tocó fibras sensibles entre el público y, además, le pidió a Aurelio que respetara a Amparo y la escuchara cuando ella hablaba.

Por su parte, el representante del género de música ranchera con la imitación de Ángela Aguilar destacó al interpretar el tema ‘Malagueña’.

La participante mostró soltura escénica y, al finalizar su presentación, compartió con el público detalles sobre la producción de su caracterización, revelando el uso de utilería y peluca para lograr el parecido físico con la artista mexicana.

En el ámbito internacional, la caracterización de Rosario Flores causó una notoria emotividad en la mesa de jueces, especialmente en el músico César Escola.

Así mismo, la imitación del cantautor argentino Andrés Calamaro incluyó la ejecución de un instrumento en vivo y un diálogo en torno a las tradiciones culturales de Argentina con Escola, quien es originario de dicho país.

La franja pop y tropical también tuvo representación durante la jornada. La participante en el rol de Paulina Rubio adaptó el tema ‘Ni una sola palabra’, incorporando matices locales en su interpretación.

Entre tanto, la imitadora de la cantante española Rocío Dúrcal sorprendió al jurado al complementar su participación con una demostración de baile de champeta, saliendo momentáneamente de la línea del personaje principal.

Asimismo, la interpretación de baladas y música romántica estuvo a cargo de los imitadores de Andrés Cepeda, Rey Ruiz y Joan Sebastian, quienes sumaron grandes momentos ante las cámaras y recibieron comentarios positivos sobre sus presentaciones.