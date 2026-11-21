La actriz y modelo colombiana Carolina Guerra reveló en el pódcast Sinceramente Cris que atravesó una crisis emocional silenciosa durante los últimos tres años, un periodo en el que sintió que había perdido su esencia.

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Durante la conversación con la periodista Cristina Estupiñán, la artista explicó que darse cuenta de que su hijo Roco solo conocía su versión “apagada y gris” fue el punto de quiebre para buscar terapia y reconstruir su bienestar.

Aunque suele proyectar una imagen de seguridad en su carrera internacional, Carolina Guerra reconoció que desde hace cerca de tres años venía cargando con situaciones personales muy difíciles que cambiaron por completo su energía, su forma de hablar y su manera de habitar el mundo.

Según relató en el podcast, el verdadero impacto llegó al darse cuenta cómo ese desgaste afectaba su entorno familiar en Los Ángeles, Estados Unidos, ciudad donde reside desde hace más de una década junto a su esposo, el empresario británico David Reuben Jr., y su pequeño hijo Roco.

“Me di cuenta de que esa versión mía, esa versión de Carolina apagada, gris, era lo único que él conocía. Era la única Carolina que él había experimentado”, confesó la actriz durante la entrevista.

Para Guerra, entender que su hijo estaba creciendo frente a una madre emocionalmente agotada funcionó como “un baldado de agua fría” para la actriz.

La actriz recordó con exactitud el instante en que decidió cambiar el rumbo: ocurrió mientras estaba con Roco compartiendo tiempo y jugando.

Allí comprendió que debía asumir las riendas de su salud emocional antes de que la situación arrastrara a su familia. “Dije: ‘A mí nadie me va a salvar. Si yo no hago lo que tengo que hacer, aquí nos quedamos y me voy a llevar a todo el mundo conmigo’”, señaló.

El proceso de recuperación, que según dijo comenzó en 2024, no fue inmediato ni sencillo. Guerra explicó que un amigo cercano le hizo notar un problema: mientras ella se desvivía por cuidar, consentir y sostener a sus amigos y seres queridos, no se estaba ofreciendo esa misma paciencia ni cuidado a sí misma.

A partir de esa reflexión, la bogotana —recordada por producciones como La ley del corazón, El cartel y su participación en series internacionales como Da Vinci’s Demons— decidió implementar hábitos concretos para “echarle agüita al jardín que lleva dentro”.

Entre las medidas que tomó destacó iniciar procesos de terapia psicológica, retomar el ejercicio físico, cuidar su alimentación y permitirse espacios de silencio y recogimiento.

“Mucha gente dice que en la maternidad uno se pierde, que dejas de ser tú. A mí me pasó todo lo contrario: yo estaba perdida y me reencontré a través de la maternidad”, afirmó la actriz, asegurando que hoy siente que se ha convertido en su “mejor amiga”.

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Carolina Guerra también abordó los retos de vivir fuera de Colombia tras más de 11 años radicada en California. Aunque aclaró que mudarse a Los Ángeles fue una decisión necesaria en su momento para abrirse paso en el mercado internacional.

La actriz expresó que lo que más le pesa de vivir en el exterior no recae sobre ella, sino en el deseo de que Roco pueda compartir más tiempo cotidiano con sus abuelos y su tía en Colombia. Sin embargo, destacó que mantienen un vínculo constante con ellos y que se apoyan en su círculo de amigos en Estados Unidos, a quienes define como “la familia que uno escoge”.