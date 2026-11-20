El exciclista colombiano Rigoberto Urán volvió a utilizar sus redes sociales para actualizar el estado de salud de su esposa, Michelle Durango, tras el fuerte accidente en bicicleta que ambos sufrieron hace unos días.

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A través de un video en Instagram, el antioqueño mostró la más reciente revisión médica de su pareja y dejó ver cómo avanza el proceso de recuperación de su hombro.

La publicación generó tranquilidad entre los seguidores de la pareja, quienes han estado muy pendientes de la evolución de Durango desde que se conoció la noticia de la caída.

En las historias compartidas por Urán se observa a un especialista analizando detalladamente una radiografía de Michelle, mientras explica el estado actual de sus lesiones tras el impacto.

En el mismo clip aparece Michelle Durango de pie, aún con algunas vendas visibles en la zona afectada, pero con buen semblante mientras escucha las indicaciones del médico.

Según se aprecia en las imágenes publicadas por el deportista, la revisión se centró en evaluar el estado de sus ligamentos y la evolución ósea tras las fracturas que sufrió en el incidente.

Para el público colombiano, Rigoberto Urán es sinónimo de resiliencia sobre la bicicleta, pues a lo largo de su exitosa carrera profesional protagonizó varias caídas aparatosas. Sin embargo, esta vez le tocó vivir la angustia y el dolor a su esposa.

De acuerdo con lo que el propio exciclista relató en días pasados a través de sus redes digitales, ambos salieron a montar en bicicleta cuando ocurrió el accidente.

Mientras él logró salir ileso de la caída, Michelle llevó la peor parte y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial para recibir atención especializada.

El diagnóstico inicial confirmó la gravedad del golpe: Durango presentó fracturas en el pómulo, la clavícula y algunas costillas, además de múltiples raspaduras del roce con el asfalto.

En su momento, Urán confesó ante sus seguidores lo difícil que fue afrontar esa situación y ver a su esposa hospitalizada, asegurando que resulta mucho más complejo acompañar este tipo de procesos que padecerlos en carne propia.

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Michelle Durango, empresaria antioqueña y pieza fundamental en los proyectos comerciales del exciclista, ha mostrado una actitud positiva frente a las terapias y los cuidados médicos. Hace apenas unos días, cuando se cumplía poco más de una semana del accidente, Urán ya había dado un primer parte de tranquilidad al publicar una fotografía junto a ella.

“Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va súper bien. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez”, escribió el deportista en aquella ocasión, destacando el ánimo de su esposa pese a las molestias físicas.

Con este nuevo video desde el consultorio médico, Rigoberto Urán confirma que, aunque el proceso requiere paciencia y seguimiento constante para asegurar que tanto los huesos como los ligamentos sanen de forma adecuada, la evolución de Michelle Durango avanza por buen camino y sin mayores contratiempos.