El ciclista colombiano Rigoberto Urán compartió detalles del difícil momento que atraviesa su familia luego del accidente que sufrió su esposa, Michelle Durango. Ella fue hospitalizada y tuvo fracturas, algo que llenó de preocupación al famoso ‘Rigo’ y a sus seres queridos. Ocho días después del fuerte accidente, el deportista entregó noticias alentadoras sobre su evolución.

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A través de sus redes sociales, Urán contó que Michelle sufrió lesiones en el pómulo, la clavícula, las costillas y algunas vértebras. Aunque todavía no recuerda lo que pasó durante el accidente, su recuperación avanza favorablemente.

El ciclista publicó un video mostrando la estancia de su esposa en la clínica y resaltó que poco a poco ha vuelto a sonreír.

Al recordar el susto, el antioqueño comparó la angustia que ha vivido estos días con los accidentes que ha tenido sobre la bicicleta. “Yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle... ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón", escribió.

El deportista también habló del cambio de papeles que lo tocó asumir mientras Michelle permanece en recuperación. Según contó, ella lo había acompañado cuando él necesitó atención médica, pero esta vez fue él quien tuvo que estar a su lado en la clínica.

“Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella”, escribió.

En medio de la preocupación, el ciclista agradeció a los médicos y al personal de salud que han atendido a su esposa. De igual forma, resaltó el apoyo de familiares y amigos que han estado pendientes de la situación durante estos días.

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La ausencia de Michelle también se ha sentido en la casa, pues Rigoberto comentó que sus hijos la extrañan mientras esperan que pueda regresar y continuar con su recuperación junto a ellos.

Aunque todavía falta camino por recorrer, el balance que compartió fue positivo y dejó ver el alivio que siente al notar mejoría.

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“Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va superbién. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez”, añadió el deportista. Las palabras de Rigo dejaron ver la tranquilidad que llega después de días difíciles y la importancia de ver avanzar la recuperación de su pareja.

Por ahora, la familia permanece pendiente de su evolución, con la esperanza de que Michelle siga mejorando y vuelva pronto a la vida cotidiana junto a su familia, amigos y seres queridos.