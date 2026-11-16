Poco antes de conocer el nombre de la nueva Señorita Colombia 2026-2027, la exreina de belleza Catalina Acosta se pronunció sobre el reinado de belleza y envió mensaje a la próxima ganadora.

A través de sus redes sociales, Acosta compartió un emotivo mensaje en el que recordó su paso por el concurso y aprovechó la ocasión para enviarle sus mejores deseos a quien asumirá próximamente este importante título.

“Tuve un escolta durmiendo en mi sala”: Aída Victoria Merlano hizo inesperadas revelaciones sobre su polémica con el Agropecuario

Para hacerlo, la exreina desempolvó su álbum de recuerdos y publicó en sus historias de Instagram varias fotografías que reviven algunos de los momentos más especiales de su participación en el Reinado Nacional de Belleza, una etapa significativa de su vida.

Junto a las fotografías, Acosta expresó su nostalgia y emoción al recordar esta experiencia, además de dedicarle unas palabras a la mujer que recibirá la corona y tendrá la responsabilidad de representar a Colombia en Miss International, certamen de belleza que se realiza en Japón.

“Recuerdos maravillosos. Hoy le deseo a la futura Srta. Colombia un año de reinado lleno de felicidad y éxitos”, escribió desde sus historias de Instagram.

Publicación Catalina Acosta Foto: Instagram @catalinaacostaa

De esta manera, Acosta se hizo presente en la recta final de la competencia, compartiendo con sus seguidores parte de su experiencia y sumándose a los mensajes de buenos deseos para la próxima soberana de la belleza colombiana.

Carolina Cruz y Catalina Acosta, una historia que las une

La presentadora Carolina Cruz es una de las encargadas de conducir esta nueva edición del Concurso Nacional de Belleza. Sin embargo, su vínculo con el certamen va mucho más allá de su actual papel frente a las cámaras, pues hace 27 años también estuvo del otro lado del escenario, cuando participó como candidata en la edición de 1999.

Esta experiencia representa un capítulo en común con Catalina Acosta, quien se llevó la corona de Señorita Colombia en aquella ocasión y, con el paso de los años, se consolidó como una reconocida figura pública.

Por su parte, la vallecaucana Carolina Cruz obtuvo el título de virreina nacional, convirtiéndose en una de las protagonistas de esa edición del concurso.

Equipo de Kbeto Zuleta lanzó advertencia y aclaró detalles sobre el estado de salud del artista: “Responderá a cada uno”

“En ese año competía con unas mujeres hermosas como Raquel Jaramillo; Señorita Caldas, Claudia Rey; Señorita Santander, Catalina Acosta, una mujer bellísima y divina, estaba también Karen Martínez, entre otras”, recordó Carolina Cruz en un video que compartió en su formato Mi mundo, mis huellas, mi verdad en 2024.

Sobre su relación con la entonces ganadora, la presentadora expresó: “Nosotras nunca fuimos amigas y no fluyó para que tuviéramos una amistad. Pero, en algún momento trabajamos juntas y nos respetábamos; nunca nos faltamos al respeto”.