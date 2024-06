Carolina Cruz expuso verdad sobre Catalina Acosta en el Reinado nacional; habló de la decisión del jurado: “Nunca fuimos amigas”

Carolina Cruz es una de las presentadoras más famosas de la industria nacional desde hace varios años, debido a la sólida trayectoria que construyó en los medios con el pasar del tiempo. Poco a poco su rostro se robó las miradas del público, formando parte de grandes proyectos como Muy buenos días y Día a día.

No obstante, más allá de su faceta frente a las cámaras, la vallecaucana se dio a conocer con su participación en el Concurso nacional de la belleza, donde fue Señorita Valle y se ubicó como una de las grandes favoritas de aquella edición. Su altura, figura y apariencia la posicionaron como finalista, compitiendo por el título de Señorita Colombia.

Sin embargo, este sueño no se alcanzó a materializar y Carolina Cruz terminó recibiendo el título de virreina de aquella edición 1999. Pese a su buen desempeño en aquel escenario, las miradas de los jurados se posaron en Catalina Acosta, quien representaba a Cundinamarca.

Carolina Cruz en su podcast 'Mi mundo. mis huellas, mi verdad' | Foto: Captura de pantalla YouTube

La empresaria fue blanco de reacciones en aquella época, ya que muchos querían que se quedara con la corona y representara al país en Miss Universo. Una vez se destaparon los resultados, las críticas y comentarios fluyeron en los medios nacionales.

Carolina Cruz expuso verdad sobre Catalina Acosta

Recientemente, Carolina Cruz, en su formato Mi mundo, mis huellas, mi verdad, rompió el silencio sobre cómo fue la experiencia en el Concurso nacional de la belleza, perdiendo ese título que anhelo en algún instante. La colombiana aseguró que fue una vivencia muy especial, compartiendo con mujeres que consideraba hermosas.

“Fue una experiencia divina, de las mejores experiencias de mi vida, me la gocé, disfruté y la pasé muy rico. En ese año competía con unas mujeres hermosas como Raquel Jaramillo; Señorita Caldas, Claudia Rey; Señorita Santander, Catalina Acosta, una mujer bellísima y divina, estaba también Karen Martínez, entre otras”, contó.

“No sé cómo no le quebré las manos a Catalina, yo salgo apretándole los dedos con mucha angustia. Llegó el veredicto final y ganó ella, una mujer bellísima que merecía ganar. En medio de mi inmadurez de mis 20 años de no entender nada, me fui al parque de las bandera y vi a los cartageneros y gente del Valle apoyándome”, agregó, señalando los nervios que la invadían en el escenario de aquel año.

Carolina Cruz mencionó que la decisión la golpeó duro en ese momento, llegando a frustrarse internamente. La vallecaucana confesó su sentir tras el veredicto del jurado.

“El pueblo no escoge a la reina, el que lo elige es un jurado calificador internacional y vio en Catalina, una mujer que con su belleza podría calificar para representar al país en Miss Universo. La decisión me pegó muy duro, me fui al cuarto a llorar a comerme un ‘cheescake’ enorme porque mi diseñador Andrés Otálora me había traído de Miami. Me sentía muy triste y no quería salir”, afirmó.

“Los medios de comunicación por ese entonces decían que me habían robado la corona, que me arrebató el título, pero no me robaron nada, Catalina era la ganadora por su belleza, intelecto, naturalidad y por ser tan amorosa. El jurado eligió muy bien e hizo una buena representación en Miss Universo”, puntualizó con respecto a la victoria de su compañera.

Catalina Acosta, ex señorita Colombia 1999 | Foto: Instagram @catalinaacostaa

Para finalizar, sí fue clara sobre cómo era su relación con Catalina Acosta, indicando que no fluyeron las cosas para crear una amistad, pero siempre conservaron respeto por la otra.