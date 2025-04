Leonor Espinosa, conocida como Leo Espinosa, se ha ganado el cariño de los colombianos gracias a su talento culinario y a los importantes logros que ha alcanzado en el mundo de la gastronomía. La chef cartagenera ha llevado los sabores típicos de Colombia a nuevos niveles, proyectando al país internacionalmente con propuestas innovadoras que conservan la esencia tradicional de la cultura.

Recientemente, durante una conversación con el videopodcast Sin filtro, de SEMANA, la experta en gastronomía abordó distintos temas y permitió que el público descubriera aspectos poco conocidos de su historia personal y profesional.

Uno de los puntos que se tocó en la charla estaba relacionado con el 8 de marzo. Se le mostró un video de las protestas que se dieron en esa fecha para plasmar la lucha que había en contra de la violencia hacia la mujer. Las imágenes reflejaron los daños y actos en dichas manifestaciones, por lo que la chef fue contundente con su perspectiva.

Leonor Espinosa, que se consagró con un importante premio gastronómico, afirmó que había otro tipo de formas de manifestarse y darle un giro a la realidad, ya que esas imágenes solo reflejaban vandalismo y agresividad.

“Un pequeño grupo de mujeres no debe representar un conglomerado de mujeres que, si bien pueden tener unas ideas arraigadas al feminismo o que están en contra de corrientes machistas, simplemente van más allá del género y se mueven por la vida con sus ideales y luchas, pero eso es vandalismo, eso no es cultura, eso no representa a la mujer. Eso dista mucho de formas más ligadas al ser mujer, las maneras de manifestarse deben ser más sutiles, la agresividad no es para nosotras”, comentó ante cámaras.

La colombiana indicó que los procesos de cambio arrancan con la niñez y la educación que les daban las mujeres a los menores, derrumbando el machismo y las creencias sociales con respecto al género.

“A mí no me representa, no lo había visto, debo confesar, pero no estaba en Colombia y no había tenido tiempo de ver esto. No son las formas para manifestarse, no se consigue nada, pierden toda la validez y así no se consigue. La única forma de ser parte de un proceso de transformación es cambiar la forma en cómo educan a sus hijos, deberían educarlos más allá de los estereotipos rosaditos y azulitos, todo más allá del género y ser unas guías para que cumplan objetivos como ser”, dijo.

Leonor Espinosa en Sin Filtro de SEMANA | Foto: Helen Ramírez

“Las mujeres nos quejamos del machismo, pero educamos a nuestros hijos machistas. El niño no puede tender la cama, no puede barrer, no puede cocinar, porque son cosas de niña. El hombre se casa con otra mamá, ella le saca la ropa antes del trabajo, le cocina y no estamos transformando”, agregó.

Leo Espinosa también habló sobre los tipos de manifestaciones que había en el mundo, centrándose en las ideologías y las formas en las que se proyectaban las luchas. En sus declaraciones puntualizó sobre el incremento de violencia contra las mujeres, por lo que era importante trabajar en ese cambio global.

“Quitarse la ropa no tiene ningún sentido, las transformaciones se dan desde una ideología mucho más acertada y real. Nosotras como mujeres tenemos unos papeles fundamentales, porque somos las responsables de la crianza y ahí está la génesis de las problemáticas que aquejan el mundo. La violencia global hacia la mujer se ha incrementado bárbaramente y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo”, señaló.