“No sé perrear, no me gusta el reggaetón”: Leo Espinosa habla sobre la música

Leonor Espinosa es una de las mujeres más queridas por los colombianos tras todo lo que ha logrado conquistar a través su magia en la cocina. Leo, como es conocida en el país, ha puesto en alto el nombre del país y ha dado a conocer la gastronomía de maneras diferentes, pero con los sabores tradicionales de Colombia.

La cartagenera habló en el videopodcast Sin Filtro de SEMANA sobre muchos temas y dio a conocer facetas desconocidas de su vida. A lo largo de la conversación contó cómo se metió en el mundo de la cocina, qué quiso hacer cuando era joven y por qué terminó viviendo en el departamento de Bolívar.

Sin embargo, uno de los temas de los que se habló fue del reggaetón, uno de los géneros musicales que está más pegado y es amado por los jóvenes. Espinosa dice ser amante de la fiesta al ser una gran combinación para relajarse después del trabajo, pero reconoce que no puede con esa música.

“La fiesta es deliciosa, a mi me encanta la fiesta, pero también trabajo mucho. Yo me pago mis fiestas porque es alegría, es escuchar y bailar la música que me gusta. Ver teatro, ir al cine y distraerme”, contó.

Agregó: “Bailar me encanta, pero no pierdo el tiempo saliendo en Bogotá a algún sitio para escuchar o bailar reggaetón porque no es lo mío. Así que me quedo en casa poniendo música. Aunque tengo algunos sitios donde voy que no son de moda ni de farándula”.

Además, reconoce que uno de los factores que pueden incidir para que no le guste el reggaetón es que, sencillamente, no sabe cómo bailar ese género. “Yo no soy de perreo, eso no me gusta. Me gusta la salsa y el jazz, aquí en Bogotá voy a sitios de salsa y siempre tengo mi puesto”, dijo.

“Hay unos géneros que no me gusta, no tengo nada en contra de los cantantes. El tropipop no me gusta, el reggaetón menos, porque no sé perrear. Los cartageneros bailamos muy bien la salsa sin ser vulgares”, añadió.

Leonor Espinosa, chef colombiana. | Foto: Helen Ramírez

Espinosa dice que disfruta otro tipo de música donde las letras sean más profundas e inspiren a la fiesta porque algunas canciones de hoy en día son “pesadas“ y no generan sensaciones.

“Cuando hacemos las reuniones en el restaurante, pues ponen música y escuchamos, cada cual tiene sus gustos y no puedo exigirles algo en particular”, resaltó.