La chef Leo Espinosa responde así a quienes le dicen que se “quemó” en las pasadas elecciones

La jornada electoral del domingo dejó a muchas personalidades quemadas. Congresistas con muchos años en el Capitolio y figuras muy reconocidas no alcanzaron a sacar los votos necesarios para una curul.

Una de esas personalidades fue Leonor Espinosa. La prestigiosa chef era la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Bogotá. En un mensaje de X, publicado este miércoles, Espinosa escribió:

“Se queman quienes llevan años en la política tradicional y luego no vuelven a salir. Pero alguien como yo, que se lanza por primera vez y sin estructura política, vive algo distinto. Con 12.800 votos lo que hice fue abrir una puerta. Apenas comienza el camino”.