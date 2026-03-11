CONFIDENCIALES

La chef Leo Espinosa responde así a quienes le dicen que se “quemó” en las pasadas elecciones

“Lo que hice fue abrir una puerta”, sostiene.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 2:59 p. m.
Leonor Espinosa
Leonor Espinosa Foto: Cortesia Restaurante Leo

La jornada electoral del domingo dejó a muchas personalidades quemadas. Congresistas con muchos años en el Capitolio y figuras muy reconocidas no alcanzaron a sacar los votos necesarios para una curul.

Una de esas personalidades fue Leonor Espinosa. La prestigiosa chef era la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Bogotá. En un mensaje de X, publicado este miércoles, Espinosa escribió:

Se queman quienes llevan años en la política tradicional y luego no vuelven a salir. Pero alguien como yo, que se lanza por primera vez y sin estructura política, vive algo distinto. Con 12.800 votos lo que hice fue abrir una puerta. Apenas comienza el camino”.