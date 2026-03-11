Leonor Espinosa reaccionó a las críticas tras su derrota en las elecciones legislativas, la chef rompió el silencio

La reconocida chef colombiana Leonor Espinosa se pronunció públicamente a través de sus redes sociales después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones legislativas de 2026, en las que aspiraba a una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá.

Tras no alcanzar los votos necesarios para llegar al Congreso, la experta en gastronomía respondió a las críticas que surgieron en redes sociales y defendió el significado de su participación en la contienda electoral.

La chef y candidata a la Cámara de Representantes, Leonor Espinosa, se va en contra de los nuevos impuestos al licor del gobierno Petro

Espinosa, considerada una de las figuras más influyentes en el mundo de la gastronomía latinoamericana, decidió incursionar por primera vez en la política como cabeza de lista del Partido Liberal en la capital del país.

Su candidatura despertó curiosidad tanto en el ámbito político como en el cultural, ya que durante décadas ha sido reconocida principalmente por su trabajo en la cocina y por su investigación sobre los ingredientes y saberes tradicionales de distintas regiones de Colombia.

Sin embargo, el resultado en las urnas no fue suficiente para asegurarle un lugar en el Legislativo. De acuerdo con el conteo oficial, obtuvo cerca de 12.800 votos, una cifra que quedó por debajo de lo requerido para alcanzar una curul.

Tras conocerse los resultados, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar su incursión en la política, mientras otros interpretaron su derrota como el final de su intento por entrar al escenario político.

“Vamos a encontrar un país casi moribundo”: la chef Leonor Espinosa habla de su candidatura al Congreso y sus propuestas

Ante esos comentarios, la chef decidió romper el silencio por medio de su cuenta en la red social X, donde compartió un mensaje en el que reflexionó sobre el significado de su candidatura y la forma en que asume el resultado electoral.

En su publicación, Espinosa comparó su situación con la de políticos tradicionales que, después de años en el poder, pierden su puesto en el Congreso.

“Se queman quienes llevan años en la política tradicional y luego no vuelven a salir. Pero alguien como yo, que se lanza por primera vez y sin estructura política, vive algo distinto. Con 12.800 votos lo que hice fue abrir una puerta. Apenas comienza el camino”, escribió.