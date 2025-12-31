Confidenciales

La chef y candidata a la Cámara de Representantes, Leonor Espinosa, se va en contra de los nuevos impuestos al licor del gobierno Petro

El presidente le respondió que es una cuestión de salud pública y ella le pidió entonces más políticas públicas en ese sentido, no más impuestos.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 9:28 p. m.
Leonor Espinosa confrontó a Gustavo Petro
Leonor Espinosa confrontó a Gustavo Petro Foto: SEMANA

La chef y candidata a la Cámara de Representantes Leonor Espinosa y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un cruce de mensajes en X a raíz del aumento de impuestos a los licores incluido en la declaratoria de emergencia económica.

Gobierno Petro publicó decreto con nuevos impuestos para respaldar la emergencia económica: suben IVA, patrimonio y consumo

Espinosa cuestionó la decisión del Gobierno de elevar el IVA a las bebidas alcohólicas del 5 % al 19 % y de incrementar el impuesto al consumo. Según afirmó, la medida encarece productos como aguardiente, ron y whisky, golpea al sector de bares, restaurantes y hoteles, reduce la rotación y pone en riesgo empleos.

En su mensaje, advirtió que gravar el consumo, en un contexto de alta informalidad y márgenes frágiles, profundiza la precariedad y no corrige desigualdades.

Gobierno anunció incrementos en impuesto al patrimonio de hasta el 5 % y en el IVA para licores y juegos de azar del 19 %

Además, le señaló al presidente que si el objetivo no era de recaudo, sino de salud pública, como han asegurado desde el Gobierno Nacional, pues lo correcto sería incentivar las políticas públicas encaminadas a la reducción del consumo y no la creación de más impuestos para los ciudadanos.

Ante los comentarios de Espinosa, Petro respondió que el enfoque no es recaudar más, sino reducir el consumo de alcohol, al que calificó como la droga que más muertes y costos genera para el sistema de salud.

A su juicio, desincentivar el consumo es productivo y beneficioso para la vida, y el dinero que las familias dejen de gastar en alcohol no irá al Estado, sino a mejorar su bienestar.

