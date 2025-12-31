La chef y candidata a la Cámara de Representantes, Leonor Espinosa, se va en contra de los nuevos impuestos al licor del gobierno Petro

La chef y candidata a la Cámara de Representantes Leonor Espinosa y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un cruce de mensajes en X a raíz del aumento de impuestos a los licores incluido en la declaratoria de emergencia económica.
Con la emergencia económica, el Gobierno sube el IVA a los licores del 5 % al 19 % y aumenta el impuesto al consumo. Bebidas como aguardiente, ron y whisky se encarecen para el consumidor y para el sector de bares, restaurantes y hoteles.— Leonor Espinosa (@Leoescocina) December 31, 2025
Esta medida no castiga el lujo ni a los…
Espinosa cuestionó la decisión del Gobierno de elevar el IVA a las bebidas alcohólicas del 5 % al 19 % y de incrementar el impuesto al consumo. Según afirmó, la medida encarece productos como aguardiente, ron y whisky, golpea al sector de bares, restaurantes y hoteles, reduce la rotación y pone en riesgo empleos.
En su mensaje, advirtió que gravar el consumo, en un contexto de alta informalidad y márgenes frágiles, profundiza la precariedad y no corrige desigualdades.
Cómo así que no hay que castigar alcohol cuando más se tiene alcohol en la mercancía, ¿no sabe que es la droga que más produce muerte y daños en los sistemas presupuestales de salud? Menos alcohol en las personas y la sociedad es productivo y beneficioso para la vida. Aquí no se… https://t.co/GFbT4Wx0k5— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 31, 2025
Además, le señaló al presidente que si el objetivo no era de recaudo, sino de salud pública, como han asegurado desde el Gobierno Nacional, pues lo correcto sería incentivar las políticas públicas encaminadas a la reducción del consumo y no la creación de más impuestos para los ciudadanos.
Ante los comentarios de Espinosa, Petro respondió que el enfoque no es recaudar más, sino reducir el consumo de alcohol, al que calificó como la droga que más muertes y costos genera para el sistema de salud.
A su juicio, desincentivar el consumo es productivo y beneficioso para la vida, y el dinero que las familias dejen de gastar en alcohol no irá al Estado, sino a mejorar su bienestar.