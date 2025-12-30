El Ministerio de Hacienda anunció que emitirá un decreto en el que detallará las medidas que acompañarán la medida de emergencia económica en el país. Entre los puntos más críticos está el aumento del impuesto al patrimonio, que será de hasta el 5 % para patrimonios superiores a los 2.000 millones de pesos, y el incremento del IVA al 19 % para licores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica. Foto: El País

En medio de una rueda de prensa convocada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, el ministro Germán Ávila anunció que el decreto de emergencia económica que emitió el Gobierno Nacional, tras el hundimiento de la reforma tributaria, trae consigo también un listado de medidas encaminadas a subsanar el hueco fiscal por el que atraviesa el país.

Entre el listado de medidas anunciadas por el jefe de la cartera de Hacienda, se habló del incremento en el IVA para licores. Esta medida cubre a bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos, peradas, aguamiel y otras bebidas fermentadas, que pasarán de tener un IVA del 5 % al 19 %. Los juegos de azar también serán cubiertos con ese mismo incremento.

Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica el 22 de diciembre de 2025. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Adobe Stock

“Hemos planteado la posibilidad de aumentar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5 % y consideramos que eso debe subir hasta el 19 % para todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico. Hemos excluido a la cerveza por el alto consumo social que tiene ese producto”, aseguró el ministro Ávila.

Por otro lado, el ministro aseguró que también se incrementará el impuesto de consumo de bebidas alcohólicas y al tabaco, pues buscan reducir el consumo de esos productos que tiene impactos negativos en la salud pública. “Estas medidas están unidas a incrementar la tarifa del 16 al 19 % en el consumo de productos de lujo”.

Ajustes en el impuesto al consumo, IVA del 10 % sobre los combustibles o del 19 % a juegos de suerte en línea avivan la polémica de qué es ser rico en Colombia. Foto: adobe stock

En esa misma línea también se anunció un cambio en el cobro del impuesto al patrimonio que pasará de ser efectivo en patrimonios de 3.600 millones de pesos (70 UVT) a aplicarse en patrimonios que comiencen en los 2.000 millones de pesos.

Ese nuevo impuesto estirará el cobro hasta el 5 % para quienes ostenten patrimonios de más de 100.000 millones de pesos. Según los cálculos de la cartera, esta medida solo impactará al 0,8 de los contribuyentes del país. Se espera poder recaudar 1,7 billones de pesos.