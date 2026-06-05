Recaudo tributario a mayo iría con desfase frente a la meta. Gobierno se alista para presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo

A partir de la información transaccional de las operaciones financiaras que en tiempo real realizan usuarios y empresas, Bancolombia hizo un estimativo de lo que llevaría la Dian en recaudo tributario hasta mayo.

La entidad financiera realiza el llamado Pulso Tributario, previo a que la Dian destape las cifras oficiales del quinto mes del año.

Así, el cálculo de Bancolombia sugiere que el recaudo de impuestos durante mayo alcanzó los 35,8 billones de pesos, equivalentes a un incremento de 9,6 % anual.

No obstante, en la tabla estimada de cada impuestos, hay varias casillas en rojo, que indican fuertes caídas, si se tiene en cuenta el acumulado de los últimos 12 meses, hasta mayo. Se destacan, por ejemplo, las contracciones en el ingreso a la bolsa pública, del impuesto a la gasolina y el ACPM (-63,3 %), al igual que el impuesto al patrimonio, que disminuye en -36.9 %, según Bancolombia.

Marco Fiscal de Mediano Plano. Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

Hueco de $ 2,8 billones frente a la meta

La meta de recaudo tributario fijada para 2026 está en 317,5 billones de pesos, de la cual, hasta el quinto mes del año se habría cumplido el 42,9 %, según estima la entidad financiera.

Las propuestas para evitar una debacle fiscal: la apuesta es rescatar la inversión, bajar el gasto y recuperar la confianza

En su análisis, advierten que, con las cifras de recaudo proyectadas se estaría observando un menor cumplimiento frente a las expectativas del Gobierno con los ingresos tributarios de 2026. El 42,9 % de los 317,5 billones de pesos fijados para 2026 estaría evidenciando un “subcumplimiento de aproximadamente 2,8 billones”, estima Bancolombia. “En el acumulado entre enero y mayo de 2026 los ingresos por impuestos en Colombia ascienden a 136,2 billones de pesos, cifra que se ubica 7,2 % por encima de lo registrado en el mismo periodo de 2025″, señala Bancolombia.

En el contexto general, entre los impuestos que van bien en lo corrido del año estarían el IVA interno, el 4x1000 y el impuesto de renta, mientras que los gravámenes que restan al recaudo son el que proviene de los combustibles, el patrimonio y el IVA externo.

Germán Ávila, ministro de Hacienda Foto: Ministerio de Hacienda

MinHacienda presentará el MFMP

Como es habitual, para mediados de año, el Ministerio de Hacienda prepara el Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que contiene las perspectivas a una década, de las variables macroeconómicas que envían señales a los inversionistas, acerca de cómo estará el panorama.

La propuesta tendrá que presentarse en las comisiones económicas del Congreso de la República antes del 15 de junio, previo a su destape en el Confis.