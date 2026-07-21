La despedida del Gobierno Petro, con Reforma tributaria que fue radicada en el Congreso. ¿Qué futuro tiene?

Es algo similar a la ley de financiamiento que intentó tramitar el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República la que ahora de nuevo radica, a pocos días de concluir el mandato y entregar las banderas al electo presidente Abelardo De La Espriella.

Pero ahora se presenta como una reforma tributaria, con la cual, el objetivo del recaudo sería la suma de 21,9 billones de pesos, es decir, lo que el Ministerio de Hacienda considera que se necesitaría conseguir para medio enderezar las finanzas públicas.

Como en los anteriores intentos de trámite de una reforma tributaria, la iniciativa radicada busca echar mano de los recursos que se pierden por beneficios tributarios.