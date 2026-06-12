Bruce Mac Master, vocero de empresarios, le anota un punto al Gobierno: “Al fin reconocen estado calamitoso de las finanzas”

Luego de que el Ministerio de Hacienda destapara el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, con las revisiones de las cifras para este año y las apuestas de lo aspiran a lograr con el déficit fiscal, la inflación, el crecimiento económico, entre otros, empezaron los pronunciamientos.

Déficit más alto, de 5,3 %: lo que hay en la hoja de ruta que destapó MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio de empresarios de Colombia, se refirió al mensaje que envió el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el sentido que habría que hacer una reforma tributaria por 30 billones de pesos para enfrentar el panorama fiscal que le queda al próximo gobierno.

Con su reacción a lo expresado por Ávila, Mac Master prácticamente anotó un punto al el gobierno, con el cual ha tenido fuertes tensiones, pues el directivo gremial destacó que “al fin reconocen el estado calamitoso en el que entregarán las finanzas”.

Reforma tributaria por $30 billones sugiere el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por MinHacienda

No obstante, el presidente de la Andi enfatizó que se trataría de la reforma tributaria más grande jamás planteada. “Es 150 % más grande de las que se han propuesto”, señaló.

Ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 Foto: foto 1: Colprensa. Foto 2: Ministerio de Hacienda

La crítica de Mac Master fue contundente: “Con gran desvergüenza les dice a los hogares colombianos que se preparen para pagar muchos más impuestos, ya que ellos decidieron gastarse los recursos del futuro de los trabajadores, familias y empresas colombianas".