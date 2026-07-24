Cápsulas

El helado impulsa una industria que ya mueve cerca de USD 400 millones en Colombia

El consumo de helados sigue creciendo en Colombia, mientras la industria apuesta por la tecnología y la innovación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
24 de julio de 2026 a las 9:47 a. m.
Solo en 2025 destinó cerca de 100 millones de euros a I+D y amplió su red global de Centros de Innovación, donde fabricantes de alimentos y bebidas pueden desarrollar, probar y escalar nuevas categorías antes de llevarlas al mercado.
Solo en 2025 destinó cerca de 100 millones de euros a I+D y amplió su red global de Centros de Innovación, donde fabricantes de alimentos y bebidas pueden desarrollar, probar y escalar nuevas categorías antes de llevarlas al mercado. Foto: Tetra Pak

El mercado del helado en Colombia dejó de estar asociado únicamente al consumo ocasional y se consolidó como una de las categorías con mayor dinamismo dentro de la industria de alimentos y bebidas. Impulsado por la demanda de productos premium, opciones más saludables e innovación, el sector alcanzó un valor cercano a los USD 400 millones en 2025 y mantiene perspectivas de crecimiento para la próxima década.

El Dr. Serrao, al compartir su desgarradora experiencia
Grupo Nutresa anuncia la compra de la marca de helados más importante de Venezuela

De acuerdo con Euromonitor, los colombianos destinan cerca de $2,41 billones al consumo de helados, una categoría que representa el 0,38 % del gasto total en alimentos y bebidas del país, según la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI. Además, el mercado pasó de mover alrededor de $1,4 billones en 2018 a más de $2,4 billones en 2023, lo que representa un crecimiento cercano al 72 % en cinco años.

Para el futuro, las proyecciones son favorables. Según EMR Claight, el mercado colombiano podría alcanzar los USD 597 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual de 4,1 %.

Esta tendencia hace parte de un fenómeno global. Euromonitor estima que las ventas mundiales de helados llegaron a USD 92.000 millones en 2025 y proyecta un crecimiento anual de 5,7 % hasta 2030, impulsado por consumidores que buscan experiencias diferenciadas, productos funcionales y nuevos formatos.

El cambio en las preferencias de los consumidores también está transformando los procesos de fabricación. La producción de helados con menos azúcar, mayor contenido de proteína o ingredientes vegetales requiere un mayor control sobre variables como la textura, la cremosidad y la estabilidad del producto.

Empresa europea llega a Estados Unidos con un innovador helado de vino
Helados de vino: la tendencia europea que conquista el mercado norteamericano con su primera tienda

En ese contexto, tecnologías como la automatización, la digitalización y las plataformas de desarrollo de recetas permiten a los fabricantes reducir los tiempos de prueba, optimizar el uso de materias primas y desarrollar productos que responden a las nuevas tendencias de consumo.

“Hoy el gran diferencial ya no es únicamente crear un nuevo sabor, la innovación consiste en lograr que ese producto tenga la textura, la cremosidad y la calidad que espera el consumidor, pero también que pueda producirse de manera eficiente y consistente. Ahí es donde la tecnología ha adquirido un papel cada vez más relevante para toda la industria”, afirmó Javier Ranjel, director de Desarrollo de Negocios de Tetra Pak Andina.