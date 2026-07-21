El segmento de helados sigue siendo de alto interés para el Grupo Nutresa, que, además, tiene una apuesta por la internacionalización de sus 8 líneas de negocio, todas inscritas en la industria de alimentos y en el servicio al consumidor.

En ese contexto, el grupo empresarial que lidera Jaime Gilinski, anunció este martes, 21 de julio, una nueva transacción: la compra de Helados Tío Rico, considerada como la marca más importante en Venezuela, donde la holding colombiana busca fortalecerse aún más.

La transacción incluye un moderno complejo industrial que se convertirá en plataforma de desarrollo para las operaciones de la compañía en Venezuela, Colombia, el Caribe y Estados Unidos.

El Grupo Nutresa convirtió la eficiencia en su mejor negocio

La compañía adquirida por Nutresa fue fundada en 1952 en Caracas bajo el nombre de Helados Club, la marca fue adquirida en 1978 por el Grupo Cisneros, quien la renombró como Tío Rico y en 1994 pasó a formar parte de Unilever.

Jaime Gilinski Nutresa Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

Un foco de desarrollo industrial

Según informó la compañía desde Colombia la transacción incluye un centro industrial de 210.000 metros cuadrados, que servirá como foco de desarrollo industrial en la región.

Igualmente, también es parte de la adquisición anunciada, la planta de producción de helados que está ubicada en Guacara, estado Carabobo, famoso en el mundo moderno por tener dentro de su geografía a Valencia, que es considerada como la ciudad industrial del vecino país.

Además, hacen parte de la adquisición que hizo Nutresa, los cinco centros de distribución con cobertura a nivel nacional que tiene Tío Rico.

El mercado de los helados en Colombia alcanzó 302 millones de dólares en 2023 y crecería 4% este año y el próximo

Hay que recordar que el portafolio completo de marcas de Tío Rico contempla Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tío Rico Trisabor.

Helados Tío Rico, nueva adquisición del Grupo Nutresa Foto: Web Tío Rico Helados

Desde el Grupo Nutresa confirmaron que con esta adquisición, el conglomerado empresarial incorpora una compañía que concentra, en sus marcas, más del 55 % de participación de mercado de helados en Venezuela. De ahí que Jaime Gilinski, que lidera la multilatina de alimentos, destacara que con la transacción darán continuidad a la estrategia de crecimiento en Venezuela. Ello, “fortaleciendo su presencia en el segmento de helados y consolidando su apuesta por el mercado venezolano en el marco de la reapertura económica del país”, afirmó el directivo de Grupo Nutresa.

Nutresa adquiere Helados Mimo’s

El grupo empresarial, recientemente, también había anunciado la compra del 100 % de las acciones de Productora y Comercializadora de Alimentos (PCA), la dueña de la cadena de helados Mimos, tras una transacción por $50.000 millones de pesos. Con ello, y en la estrategia de la compañía, de tomar el control accionario de las empresas que compra, se hizo a los más de 200 puntos de venta de esa marca de helados en Colombia.

Ahora, se revela la adquisición realizada en Venezuela, lo que evidencia la gran apuesta por la categoría de helados, industria que tiene todo el potencial en la coyuntura de un Fenómeno de El Niño, como el que está presente en Colombia.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA