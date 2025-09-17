Suscribirse

Cofundador de la popular heladería Ben & Jerry´s renuncia a la compañía por censura hacia su activismo sobre Gaza. Esta es su protesta

Los fundadores sostienen que Unilever ha intentado silenciar su activismo social.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

17 de septiembre de 2025, 8:22 p. m.
Los fundadores de la heladería siempre han alzado la voz por causas sociales | Foto: Red social X @GozukaraFurkan

Jerry Greenfield, cofundador de la popular heladería Ben & Jerry’s, renunció a la compañía que fundó juntó con Ben Cohen en 1978, por presuntas presiones indebidas de la empresa matriz de la heladería, Unilever.

Los fundadores siempre han tenido posturas que van en vía a la justicia social y este tipo de premisas, además de su activismo por causas como la situación en Palestina y otros territorios ocupados por Israel. Incluso, han expresado posturas en contra de Donald Trump y sus políticas.

Contexto: Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

Así bien, Greenfield afirmó que la independencia para hablar sobre cuestiones sociales ha tratado de ser silenciada por Unilever, con sede en Londres.

La heladería se unió a Unilever con intención de ampliar su labor social. Sin embargo, la empresa matriz se distanció de sus posturas políticas. | Foto: Getty Images for MoveOn

En un comunicado compartido por X, Ben Cohen publicó una carta escrita por su socio en la que expone las razones por las que se apartará de la compañía.

Además, Cohen está realizando protestas en contra de Unilever por intentar silenciar sus posturas sobre el genocidio en Gaza.

Incluso, ABC News reporta que en noviembre de 2024 Ben&Jerry’s demandó a Unilever por silenciar sus declaraciones sobre dicho conflicto.

El comunicado

Defender los valores de la justicia, la equidad y nuestra humanidad compartida nunca ha sido tan importante, y, sin embargo, Ben&Jerry’s ha sido silenciado, marginado por miedo a molestar a quienes ostentan el poder”, aseguró Greenfield.

“Es fácil alzar la voz y alzar la voz cuando no hay nada en riesgo. La verdadera prueba de los valores es cuando los tiempos son difíciles y uno tiene algo que perder”, agregó el empresario.

“Esa independencia existía en gran parte gracias al singular acuerdo de fusión que Ben y yo negociamos con Unilever, el cual consagró nuestra misión y valores sociales en la estructura de gobierno de la empresa a perpetuidad”, explicó el hombre de 74 años.

Es profundamente decepcionante llegar a la conclusión de que esa independencia, la base misma de nuestra venta a Unilever, ha desaparecido”, argumentó en contra de la empresa que adquirió la heladería en el año 2000 por 326 millones de dólares.

Greenfield también señala que la empresa siempre ha abogado por exaltar el amor, la equidad y la justicia como valores distintivos.

La censura de Unilever y su disputa con los fundadores

Los fundadores de la heladería han confrontado a Unilever desde que en 2021 Ben&Jerry’s dejó de prestar servicios en la Cisjordania ocupada y Jerusalén, tomada por Israel como su capital en 2023.

Contexto: Ganadora del Emmy dio en vivo un mensaje contra ICE e Israel y causa furor en las redes. Se sumó a otras voces de protesta en la ceremonia

En represalia, Unilever vendió una franquicia de la compañía a una empresa israelí para que vendería los helados con nombre hebreo en los lugares mencionados.

Además, han tomado decisiones corporativas en las que no han tenido en cuenta a los socios Jerry y Ben, hasta el punto de despedir ejecutivos y vender la marca a una compañía secundaria para tapar su nombre.

La protesta de los fundadores ha causado revuelo en redes sociales, quienes han recibido el apoyo de cientos de activistas.

