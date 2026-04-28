Revocación de visa americana en 2026: las 5 causas legales que debe conocer

El Gobierno de los Estados Unidos tiene ciertas restricciones de entrada para ciudadanos de determinados países y utiliza visados para autorizar el ingreso según criterios previamente establecidos.

¿A quiénes les restringirán visas de Estados Unidos tras el nuevo anuncio del Departamento de Estado?

En las embajadas estadounidenses se encuentran los cónsules, quienes, a través de una entrevista, determinan si la persona cumple con las condiciones para ingresar al país norteamericano.

Existen distintos tipos de visas, entre ellas las de no inmigrante, que corresponden a turismo, negocios, estudios e incluso trabajo temporal. Por otro lado, están las visas de inmigrante, mediante las cuales se puede obtener la residencia permanente y, eventualmente, la green card.

Las visas para ciudadanos de algunos países son un requisito de entrada al territorio norteamericano. Foto: Getty Images

En medio de todo esto surge una serie de preguntas sobre las causas de revocación de visa, que pueden impedir que una persona ingrese a los Estados Unidos.

El organismo encargado de determinar si alguien debe o no conservar su visa vigente es el Departamento de Estado, el cual posee la autoridad para este tipo de casos.

Causas de revocación de visas

Entre las principales causas se encuentran:

Incumplir las condiciones migratorias o haber suministrado datos falsos.

Ser considerado un riesgo para la seguridad nacional.

Hacer uso indebido de la visa, es decir, utilizarla para un fin diferente al que fue aprobada.

Ser arrestado o condenado por algún delito.

Incumplir el tiempo máximo de permanencia dentro del territorio norteamericano.

Es importante tener en cuenta que, en muchos casos, los titulares no son notificados de inmediato, aunque algunas embajadas sí envían avisos por medio del correo electrónico suministrado en el último trámite.

Por esta razón, algunas personas se enteran de la revocación al momento de viajar, por lo que se recomienda revisar constantemente el estado de este tipo de documentos para evitar inconvenientes que impidan el ingreso a Estados Unidos.

El Gobierno norteamericano, a la cabeza del mandatario republicano Donald Trump, se ha caracterizado por implementar políticas migratorias estrictas que han generado un amplio debate y polémica al interior del país.

Donald Trump ha promovido la implementación de estrictas políticas migratorias. Foto: AFP

Una parte de la población se opone a los distintos operativos migratorios adelantados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que en algunos casos han terminado con la muerte de personas.

Donald Trump respalda polémica idea viral: proponen renombrar ICE como “NICE” y estalla el debate

En redes sociales han circulado videos en los que se ven niños involucrados en este tipo de detenciones que generan conmoción.

La materia migratoria es uno de los principales puntos en la agenda política que se ha planteado para los Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump.