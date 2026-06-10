Bill Gates declara ante el Congreso de EE. UU. por el caso Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, negó este miércoles haber tenido conocimiento de actividades delictivas de Jeffrey Epstein o haber participado en algún tipo de abuso, durante una comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

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El nombre del multimillonario aparece en documentos divulgados por el Departamento de Justicia relacionados con el caso Epstein, que incluyen referencias a contactos personales y otros registros vinculados al financiero neoyorquino y a varias figuras de alto perfil.

“Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie”, afirmó Gates en un testimonio preparado para la sesión a puerta cerrada, que posteriormente fue publicado en su sitio web.

La comparecencia forma parte de una investigación del Congreso sobre las relaciones que Epstein mantuvo con empresarios, políticos y otras personalidades antes de su muerte.

Bill Gates, cofundador de Microsoft. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. En 2008 ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad.

“Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo —un trabajo importante— del comité para encontrar justicia para las víctimas”, declaró Gates a periodistas a su llegada al Capitolio, antes de ingresar a la audiencia sin responder más preguntas. Durante su intervención, Gates también se refirió a la naturaleza de su relación con Epstein.

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Además, explicó que varios intercambios de correos electrónicos relacionados con un empleado de su organización le hicieron comprender que el financiero poseía información sensible sobre aspectos de su vida privada, incluida una relación extramatrimonial durante su matrimonio.

“Epstein utilizó información sobre mis infidelidades, además de muchas mentiras, para presionarme a que volviera a trabajar con él. No tuvo éxito, pero esto demuestra algunas de las formas en las que intentó aprovechar sus interacciones conmigo para promover sus propios intereses”, señaló.

Bill Gates, cofundador de Microsoft. Foto: Getty Images

La comisión decidió citar a Gates después de que nuevos documentos difundidos por el Departamento de Justicia reavivaran las preguntas sobre sus contactos con Epstein.

Un portavoz del empresario dijo a AFP que Gates recibió con satisfacción la oportunidad de comparecer ante el Congreso y reiteró que nunca observó ni participó en actividades ilegales relacionadas con Epstein.

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Entre los archivos divulgados figura un borrador de correo electrónico que Epstein habría escrito en 2013. En el mensaje, aparentemente nunca enviado, mencionaba supuestas relaciones extramatrimoniales de Gates y aseguraba haber ayudado a “Bill” a conseguir medicamentos para afrontar las consecuencias de encuentros sexuales con mujeres rusas.

Además de Gates, otras figuras destacadas han comparecido ante el comité, entre ellas Bill y Hillary Clinton, así como el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

*Con información de AFP y EuropaPress.