Departamento de Justicia inicia investigación criminal contra E. Jean Carroll por demandas contra Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra la periodista y excolumnista E. Jean Carroll, quien acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual, según informó CNN citando fuentes familiarizadas con el caso.

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La investigación busca establecer si Carroll incurrió en perjurio durante declaraciones relacionadas con las dos demandas civiles que presentó contra Trump.

En una de ellas acusó al mandatario de haber abusado sexualmente de ella en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990. En la otra, lo denunció por difamación luego de que el mandatario estadounidense negara públicamente las acusaciones en 2019.

De acuerdo con CNN, la principal línea de investigación de la fiscalía está enfocada en una declaración jurada realizada por Carroll en 2022. En ese testimonio, la periodista aseguró que no estaba recibiendo financiación externa para costear el litigio.

E. Jean Carroll, ex columnista estadounidense. Foto: Getty Images

Sin embargo, posteriormente salió a la luz que el multimillonario Reid Hoffman había cubierto parte de los gastos y honorarios legales relacionados con el caso.

Según el medio estadounidense, el expediente habría sido remitido a la fiscalía federal de Chicago. Aunque la declaración de Carroll se realizó en Nueva York, Hoffman dirige una organización sin fines de lucro con sede en Chicago, elemento que habría influido en la jurisdicción de la investigación.

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CNN también señaló que el apoyo financiero de Hoffman tomó por sorpresa al equipo legal de Trump cuando la información se hizo pública.

Durante una declaración grabada en video en 2022, Carroll afirmó ante la entonces abogada del presidente, Alina Habba, que ninguna otra persona estaba pagando sus gastos legales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

No obstante, dos semanas antes del inicio del juicio, los abogados de Carroll notificaron al juez y a la defensa de Trump que habían obtenido financiación de la organización vinculada a Hoffman.

Los representantes legales de Carroll sostuvieron que ella nunca tuvo contacto directo con personas relacionadas con dicha organización. En ese momento, Habba aseguró ante el tribunal que el equipo de Carroll “conspiró para ocultar la verdad durante casi seis meses”.

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Posteriormente, el juez autorizó a los abogados de Trump a volver a interrogar a Carroll en una nueva declaración jurada cuyo contenido no se ha hecho público.

Sin embargo, cuando comenzó el juicio, el juez Lewis Kaplan afirmó que no veía problemas con la credibilidad de Carroll y prohibió preguntas relacionadas con la financiación de Hoffman.

Actualmente, Carroll continúa involucrada en varios procesos judiciales contra Trump. Jurados le otorgaron millones de dólares en indemnizaciones, fallos que el presidente ha apelado.