Sale a la luz la verdad sobre investigaciones penales de EE. UU. contra Delcy Rodríguez: Esta es la instrucción que habrían dado a fiscales

The Associated Press pudo conocer en exclusiva que la administración de Donald Trump ha pedido directamente a los fiscales federales de Miami, para que eviten continuar las investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez sacude al chavismo y ordena una reestructuración total del Gobierno de Venezuela

El medio estadounidense pudo constatar que los fiscales han tenido como objetivo avanzar en las investigaciones contra la que fue vicepresidenta del entonces dictador, Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos habría tenido como objetivo avanzar en estas investigaciones penales contra Delcy Rodríguez, sin embargo, la orden del gobierno Trump habría hecho que el objetivo tuviera un sorpresivo giro.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una marcha en Caracas el 30 de abril de 2026 Foto: AFP

Hasta el momento, según AP, no se sabe si los fiscales estadounidenses habían avanzado en una implicación directa contra Rodríguez o si los investigadores estaban preparando una acusación formal, sin embargo, un portavoz del Departamento de Justicia le dijo al medio que “nunca hubo una investigación en su contra que pudiera ser clausurada”.

Associated Press pudo obtener los registros de la DEA a principios de este 2026 que daría cuenta que Delcy Rodríguez ha estado en la mira de las autoridades federales desde el año 2018, aunque no ha sido hasta el momento acusada penalmente por Estados Unidos.

Delcy Rodríguez volvió a pedir la eliminación de sanciones económicas contra Venezuela

La orden de detener la investigación contra Rodríguez buscaba, entre otros propósitos, no entorpecer las iniciativas del gobierno orientadas a restablecer la estabilidad en Venezuela después de la detención de Nicolás Maduro, según explicó el funcionario.

Sin embargo, no se precisó si la Casa Blanca —que derivó las consultas al Departamento de Justicia— tuvo alguna participación en dicha determinación.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez se reúnen con el presidente de China, Xi Jinping Foto: via REUTERS

“A todos se les indicó que abandonaran el lugar”, expresó uno de los antiguos funcionarios.

Tanto ese exfuncionario como el actual servidor público consultado conversaron con The Associated Press bajo reserva de identidad, ya que no contaban con autorización para revelar detalles sobre las discusiones internas relacionadas con el caso.

Las revelaciones del diario estadoundiense llegan después de que la presidenta encargada de Venezuela anunciara la creación de una comisión de “reestructuración” del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país después que fuerzas estadounidenses capturaran al dictador en una operación militar en enero.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela Foto: @presidencialve1

Desde entonces, Rodríguez ha cambiado la mitad del gabinete que heredó de Maduro, así como a todos los integrantes del alto mando militar y a gran parte de los comandantes regionales del ejército.