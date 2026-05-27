Pam Bondi, exfiscal de EE. UU., reveló que fue diagnosticada con cáncer luego de ser destituida por Trump

La exfiscal general de Estados Unidos Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides poco después de dejar el Departamento de Justicia en abril por orden del presidente Donald Trump, según confirmó ella misma durante una entrevista a CNN.

Bondi explicó que hace unas semanas fue sometida a una cirugía como parte de su tratamiento y que actualmente continúa en recuperación, aunque aseguró sentirse bien a pesar del diagnóstico de la enfermedad.

La noticia fue adelantada por Axios y amplificada en redes sociales por Katie Miller, exintegrante del personal de la Casa Blanca y esposa del subjefe de gabinete para asuntos de política. “Pam le ha estado dando una buena paliza al cáncer estas últimas semanas”, escribió Miller en X, añadiendo que Bondi “tiene un corazón de oro”.

Pam Bondi y Donald Trump Foto: The White House

Trump destituyó a Bondi como fiscal general a principios de abril. Todd Blanche se desempeña actualmente como fiscal general interino. El despido se produjo tras meses de tensiones internas en la administración por el manejo de investigaciones de alto perfil, incluyendo la relacionada con Jeffrey Epstein. La exfuncionaria salió del cargo el mismo día en que acompañó al presidente a la Corte Suprema para escuchar los argumentos orales en un importante caso sobre ciudadanía por nacimiento.

A pesar de su salida del gobierno y del diagnóstico de cáncer, Bondi no se aleja completamente de Washington. La administración Trump confirmó que regresará a la Casa Blanca en un nuevo rol: integrará el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, un organismo enfocado en inteligencia artificial y estrategia tecnológica. El vicepresidente JD Vance destacó su incorporación y afirmó que seguirá participando en temas prioritarios para el gobierno.

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Su reaparición pública más inmediata será este viernes, cuando comparezca ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación relacionada con el caso Epstein, uno de los temas que generó más polémica durante su gestión al frente del Departamento de Justicia.

Pam Bondi anunció su diagnóstico de cáncer este miércoles. Foto: The White House

Bondi prometió en reiteradas ocasiones publicar la lista de clientes de Epstein, pero los archivos entregados no contenían nuevas revelaciones, lo que le costó críticas tanto de la base MAGA como de sus adversarios.

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El cáncer de tiroides es uno de los tipos de cáncer con mayor tasa de supervivencia cuando se detecta a tiempo. La mayoría de los casos se tratan con cirugía de extirpación de la glándula, seguida en algunos casos de radioterapia con yodo radiactivo. Bondi tiene 60 años.