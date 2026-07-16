Cifras de fallecidos por terremotos en Venezuela sobrepasan las 4.930 personas

El balance por el doble terremoto que sacudió Venezuela hace casi tres semanas sobrepasó las 4.930 personas fallecidas y las 16.740 heridas, mientras que 6.462 ciudadanos han sido rescatados por los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

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El informe también destaca el impacto social de la tragedia. Un total de 128.324 familias han recibido atención por parte de las autoridades, en tanto que 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños ocasionados.

ÚLTIMA HORA | Venezuela eleva a 4.930 los muertos y 16.740 heridos tras los devastadores terremotos pic.twitter.com/6SgTXFHgsy — Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo (@mcvm_oficial) July 17, 2026

Para brindar refugio temporal, se mantienen habilitados 107 campamentos transitorios, donde actualmente permanecen 21.210 personas.

En cuanto a la infraestructura, el balance oficial señala que 856 edificios han resultado afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente, reflejando la magnitud de la destrucción en las áreas alcanzadas por el desastre.

“Estas cifras evidencian los importantes desafíos que enfrentan las autoridades para atender tanto la emergencia inmediata como el proceso de recuperación y reconstrucción”, destaca el comunicado.

Las acciones de asistencia continúan desarrollándose con un amplio despliegue de recursos humanos y logísticos. Según el reporte, se han distribuido 10.063 toneladas de alimentos y 26.738.575 litros de agua potable, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de las comunidades afectadas.

La cifra de fallecidos es actualizada cada día por el Gobierno de Venezuela. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Asimismo, los servicios de salud han brindado atención a 35.781 pacientes, mientras los equipos médicos permanecen activos para responder a las necesidades sanitarias derivadas de la emergencia.

El operativo cuenta además con la participación de 2.278 rescatistas internacionales, quienes trabajan de manera coordinada con las autoridades venezolanas.

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En total, 30.989 efectivos de distintos organismos de seguridad y protección civil, junto con 31.745 voluntarios, participan en las labores de búsqueda, rescate, atención médica, distribución de ayuda y apoyo logístico.

Finalmente, el parte oficial informa que se han registrado 1.308 réplicas, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia y a la población en las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades reiteraron que las operaciones de asistencia continúan de forma ininterrumpida y que los balances serán actualizados conforme avance la evaluación de los daños y el desarrollo de las labores de respuesta ante esta contingencia nacional.