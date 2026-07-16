Donald Trump denuncia manipulación de China y el régimen de Maduro en elecciones en Estados Unidos y Venezuela

Donald Trump anunció la desclasificación de una serie de documentos publicados este 16 de julio, disponibles en un sitio web del gobierno, que muestran un esfuerzo del “estado profundo” para “suprimir y minimizar activamente la información” relacionada con los esfuerzos de China para socavar las elecciones de 2020, las cuales ganó Joe Biden.

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Trump alegó que miembros de la comunidad de inteligencia estaban “encubriendo la verdad tanto al presidente como al pueblo estadounidense, como nadie creía posible”.

Además, aseguró que “hoy estamos publicando documentos que muestran que la CIA obtuvo informes de un complot específico para amañar las elecciones de 2020 en favor del corrupto régimen de Maduro en Venezuela”.

“Este informe incluía detalles precisos sobre métodos para alterar digitalmente los totales de votos de maneras que no pudieran ser detectadas, incluso con una auditoría profunda”, aseguró el mandatario estadounidense, usando el ejemplo venezolano para mostrar las vulnerabilidades que tendría el sistema electoral de los Estados Unidos.

Donald Trump denunció fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro en 2020. Foto: Getty Images

Además, Trump señaló a los países que podrían ser un riesgo para los procesos electorales en su país. “Consideramos que los adversarios de EE. UU., incluyendo como mínimo a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, así como a grupos no estatales, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral estadounidense”, dijo el mandatario.

“Evaluamos que los repositorios centralizados de datos electorales, como las bases de datos de registro de votantes, los registros electorales y los sitios web oficiales de elecciones, son los más vulnerables a la explotación, y los adversarios podrían usar el acceso a estos sistemas para perturbar los procesos electorales”, dijo Trump en su discurso de la noche del jueves.

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El mandatario estadounidense hizo hincapié en sus acusaciones contra China, acusando al gobierno de Xi Jinping del “mayor pirateo de datos electorales de la historia” con la obtención de 220 millones de registros de votantes estadounidenses. Esta información incluye nombres, direcciones, números de teléfono, preferencias políticas y otros datos sensibles necesarios para registrarse para votar y participar en otras actividades ilícitas.

Donald Trump advirtió de los riesgos electorales en Estados Unidos por cuenta de Rusia y China. Foto: Getty

Además, aseguró que el gigante asiático quería pagar a los periodistas para que produjeran más contenido negativo sobre el presidente. “El gobierno chino intentó identificar a los periodistas estadounidenses que habían informado negativamente sobre el presidente de Estados Unidos y pagarles grandes sumas de dinero para que escribieran tantos artículos negativos sobre él como pudieran, y no les importaba lo que dijeran”, dijo Trump sin dar ningún ejemplo.

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Sobre las investigaciones, Trump ahondó dijo que las agencias de espionaje estadounidenses comenzaron a tener conocimiento de la filtración de los registros de votantes en 2020, cuando descubrieron que China había comprado, robado o pirateado datos de decenas de millones de votantes en 18 estados. Sin embargo, denunció que estas nunca hicieron públicos dichos registros.